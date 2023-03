Edmonton élargit son aide aux personnes vulnérables dans les transports collectifs

La Ville d’Edmonton a élargi son programme d’aide aux personnes vulnérables dans les transports en commun. Le comité des services communautaires et publics du conseil municipal a approuvé lundi le déblocage de 2,1 millions de dollars pour faire passer les équipes de cinq à sept pendant trois ans.

La Ville a approuvé les équipes supplémentaires dans le cadre du budget de fonctionnement 2023-2026.

Avec le programme Équipes d’approche communautaire dans les transports en commun (COTT), un travailleur social est jumelé à un agent de la paix. Les équipes circulent dans les stations de train léger et d’autobus 20 heures par jour, sept jours par semaine, pour vérifier si les personnes ont besoin d’un abri et de soutiens sociaux.

Elles mettent ces personnes vulnérables en contact avec des refuges, des programmes de santé mentale et de lutte contre les dépendances, des rendez-vous médicaux et des services de logement.

Le programme géré par Bent Arrow Traditional Healing Society a débuté en tant que projet pilote en septembre 2021 avec deux équipes. En un an, les équipes ont enregistré 2700 interactions générales avec des personnes et 510 engagements où les équipes ont fait des références spécifiques.

Depuis novembre 2021, les équipes n’ont pas été en mesure de répondre à 115 incidents parce qu’elles n’ont pas assez de capacité, fait savoir Cheryl Whiskeyjack, directrice générale de Bent Arrow.

Il a été très difficile de recruter des personnes dans le secteur pour diverses raisons. Elle espère embaucher d'autres travailleurs spécialisés dès que possible.

Plus de sécurité pour tous

Le programme COTT vise trois principaux objectifs, relève Jennifer Flaman, directrice adjointe des services communautaires de la Ville.

Que les personnes marginalisées soient mises en contact avec des soutiens durables à long terme, qu’il y ait une amélioration de la sécurité et du bien-être du personnel municipal qui travaille sur et autour du réseau des transports en commun, ainsi qu’un sentiment accru de sécurité des usagers et une expérience améliorée pour les usagers.

Selon le maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, bien que le programme vise à améliorer la sécurité globale des transports collectifs, l’accent est mis sur l’aide aux sans-abri et aux personnes aux prises avec des dépendances et des problèmes de santé mentale.

Nous voulons nous assurer que la Ville est sécuritaire pour tout le monde, dit-il, y compris nos transports en commun pour les usagers.

Avec les informations de Natasha Riebe