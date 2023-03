Budget 2023 : cap sur les grands projets en région

Le budget provincial déposé mardi à Québec fait écho à l’engagement que le premier ministre François Legault avait formulé durant la campagne électorale.

Le Programme québécois d’infrastructures (PQI) prévoit une enveloppe de 105,5 M$ pour la zone industrialo-portuaire sur un total de 135 M$ qui vise à mettre en valeur des terrains industriels au Québec.

« Pour accueillir des projets d’investissement d’envergure au Québec, notamment ceux de la filière batterie, il est important de mettre à la disposition des entreprises des terrains industriels de grande superficie. » — Une citation de extrait du budget 2023

Le montant inscrit au PQI exclut un montant prévu de 11,7 M$ pour compenser la hausse des coûts reliée à l’achat d’un convoyeur.

Le secteur du Port de Saguenay contient toujours 11,7 km2 de terrains disponibles.

Les fonds octroyés par le ministère de l’Économie et de l’Innovation permettront de développer une route et des infrastructures comme l’alimentation en eau, en gaz et en électricité dans le but d’attirer plus d’entreprises près du port de Grande-Anse.

Attirer les grands investisseurs

Pour stimuler encore davantage le développement régional, le ministre des Finances offre un nouveau congé fiscal pour les projets d’investissement de plus de 100 millions de dollars.

On veut amener le Québec à un autre niveau économiquement. Lorsqu’on veut encourager les investissements, il y a les mesures fiscales et l’aide directe. Pour attirer de grands projets, il faut avoir un coffre à outils. C’est pourquoi on renouvelle le programme actuel en le modernisant et en le bonifiant au niveau des régions , a expliqué le ministre des Finances, Éric Girard.

Les entreprises qui réaliseront des projets industriels majeurs à l’extérieur des grands centres pourront recevoir un congé fiscal équivalent de 20 % à 25 % des investissements, selon les territoires régionaux.

Pour le gouvernement du Québec, cette mesure d’aide coûtera à 373 M$ d’ici 2028.

Investissements dans le secteur forestier

Québec répond aussi aux attentes de certains élus, dont le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yannick Baillargeon, en haussant les investissements dans les travaux sylvicoles.

Le budget prévoit 98 M$ sur cinq ans pour la réalisation de travaux, la construction de routes d’accès dans les forêts publiques et le renforcement du réseau de production de plants forestiers.

La stratégie pour les caribous forestiers et montagnards sera présentée en juin. Photo : Getty Images / LeFion

Les municipalités qui s’inquiètent de l’impact économique de la protection du caribou forestier devront toutefois attendre le dépôt officiel de la stratégie provinciale au terme des consultations publiques et des discussions avec le gouvernement fédéral, en juin, pour savoir à quoi s’en tenir.

Québec puisera dans une enveloppe provisionnelle générale de 6,5 milliards de dollars pour financer le futur plan.

Les détails des investissements devraient être précisés dans la mise à jour économique, l’automne prochain.

Recruter des travailleurs étrangers

Les entreprises qui cherchent à faciliter le recrutement de travailleurs étrangers pour combler les besoins de main-d’œuvre ont l’oreille attentive de Québec.

Le budget prévoit 73 M$ pour mettre en œuvre des initiatives qui permettraient d’augmenter la proportion d’immigrants qui s’établissent en région et 25,5 M$ pour faciliter l’intégration des demandeurs d’asile.

Il y aura des services d’aides à l’emploi pour favoriser leur intégration à certains secteurs ciblés, notamment dans les secteurs du tourisme et de la santé, ainsi que la filière batterie , peut-on lire dans le plan budgétaire.