Usine Arvida : une rencontre des citoyens avec le ministère de l’Environnement en avril

La Coalition des citoyens préoccupés par l’environnement de Saguenay, un comité fondé à la suite du reportage de Radio-Canada au mois d’octobre dernier concernant les retombées contaminées émises par l’aluminerie Arvida, a relancé ses activités lundi soir. L’un des objectifs de cette réunion visait à mettre sur pied une structure plus définie, comprenant un porte-parole, qui rencontrera le ministère de l’Environnement à la mi-avril.

Ils étaient plus d’une trentaine dans le sous-sol de l’église Sainte-Thérèse à Arvida pour discuter des enjeux entourant la pollution émise par le Complexe Jonquière de Rio Tinto. La soirée avait pour but de prendre le pouls de la population sur les enjeux environnementaux entourant l’aluminerie et de faire un retour sur les activités de la collation depuis sa fondation, il y a quatre mois.

C’était également l’occasion pour le comité, qui a troqué l'appellation Arvida pour Saguenay, de réunir des alliés potentiels. Parmi les participants, il y avait le conseiller municipal, Jimmy Bouchard, la représentante du Comité de Citoyens pour un Vaudreuil Durable (CVD) du Saguenay, Hélène Savard, et une représentante du Regroupement de cadres à la retraite de Rio Tinto, Myriam Potvin.

À présent, les bénévoles souhaitent relancer le mouvement et inciter du monde à reprendre le flambeau. Mélanie Minier, une organisatrice, explique qu’en avril, la date précise et le lieu n’étant pas encore déterminés, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) rencontrera à huis clos les membres du comité pour écouter leurs recommandations.

Mélanie Minier une des organisatrices de la réunion de lundi soir de la Coalition des citoyens préoccupés par l’environnement de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

La direction de la Santé publique et le ministère de l’Environnement veulent nous rencontrer, donc c’est évident qu’un comité devra se constituer. Parce qu’ils ne veulent pas venir en grande rencontre citoyenne comme nous le voulions au départ. Alors c’est sûr que c’est un des buts de ce soir que quelque chose de plus structuré se forme avec un porte-parole , explique Mme Minier en ajoutant qu'un ou qu'une porte-parole devrait être nommé dans les prochaines semaines.

La soirée a également été le prétexte de souligner le travail accompli lors des derniers mois. Il a été question, entre autres, de rappeler que plusieurs intervenants avaient été contactés par le comité dont le député caquiste Yannick Gagnon, la Santé publique régionale ainsi que Centre intersectoriel en santé durable (CISD) de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) qui, par ailleurs, avait refusé de prêter main-forte au regroupement de citoyens en présentant un panel informatif sur les risques reliés aux contaminants.