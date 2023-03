Les sentiers de motoneige déjà fermés à Dolbeau-Mistassini

Normalement, la saison de motoneige au Lac-Saint-Jean se termine à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril, mais plus les années passent et plus les saisons raccourcissent.

Des journées froides sont prévues mardi et mercredi au Lac-Saint-Jean, mais la température devrait atteindre le point de congélation par la suite.

On est sur l'asphalte, à beaucoup d'endroits, il y a de la terre dans les sentiers , a mentionné lundi Jean-François Bélanger, vice-président du Club motoneige Dolbeau-Mistassini.

Ce club a donc fermé tous les sentiers de son territoire. Tous les panneaux de signalisation ont d'ailleurs été enlevés.

Pour préserver nos droits de passage, qui sont souvent très fragiles, on doit travailler en étroite collaboration avec les propriétaires fonciers. Quand ils nous demandent de fermer les sentiers parce que ça devient dangereux, puis que ça brise, on passe sur leur pelouse ou presque, on n'a pas le choix, on doit travailler avec eux autres , a-t-il poursuivi.

À certains endroits, comme à l'entrée du sentier 93, près de la route Pronovost, des affiches indiquant que le sentier est fermé ont été installées et des automobiles bloquent l'accès pour empêcher que les véhicules tout-terrain entrent et endommagent les chemins.

Certaines entreprises subissent aussi les contrecoups d'une fermeture hâtive. Le relais de motoneige d’Otis Nature, à Lamarche, a réduit ses heures d'ouverture cette semaine.

Sentiers ouverts ailleurs au Lac-Saint-Jean

Par contre, à l'Auberge Presbytère Mont Lac-Vert, à Hébertville, la fréquentation des motoneigistes est demeurée bonne, tout comme au Relais des Buttes à Saint-Félicien.

Il n’y a pas de problème pour se rendre au Relais des Buttes, les sentiers sont très beaux. Les gens s'en viennent de Roberval, Saint-Prime, aucun problème, Normandin, Saint-Thomas, Girardville , a souligné Magella Boily, président de la Corporation du Relais des Buttes.

Ailleurs autour du lac Saint-Jean, la plupart des sentiers sont encore en bonne condition.

Nous, le secteur Lamarche, Sainte-Monique, Labrecque, Saint-Nazaire, tout est bien gratté, encore fraîchement cette nuit. Puis Alma est encore facilement accessible. Les deux rivières sont encore très sécuritaires pour se rendre de l'autre côté. Et puis au niveau du parc des Laurentides, bien, le relais du Mont-Apica est encore ouvert jusqu'au 2 avril. Dans le parc, on sait qu'il y a plus de neige un petit peu qu'ailleurs , a élaboré Jean-Sébastien Martel, administrateur au sein du Club de motoneigistes Lac-Saint-Jean.

D’après un reportage de Laurie Gobeil