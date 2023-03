La Ville de Toronto examinera sa stratégie de déneigement

Alors que le printemps commence, le comité de l’Infrastructure et de l’environnement a accepté une proposition pour lancer une étude complète de sa stratégie de déneigement 2022-2023. Cette dernière doit se concentrer sur des façons d’empêcher que les trottoirs et pistes cyclables soient bloqués par des montagnes de neige.

La demande a été faite par les conseillères municipales Dianne Saxe et Shelley Carroll. Elle a également été appuyée lundi par les groupes Cycle Toronto et Friends and Family for Safe Streets.

Une personne de ma circonscription s’est fait dire que la priorité était la route. Nous devons changer cela. La priorité doit être les gens , a expliqué la conseillère de University-Rosedale, Dianne Saxe.

Je comprends que les véhicules prioritaires doivent pouvoir passer, mais ils n’ont pas besoin d’une route totalement dégagée. Ils peuvent rouler sur un peu de neige , a-t-elle ajouté.

Il faut dire que depuis novembre, la Ville a reçu plus de 1700 appels de plaintes en raison de certains secteurs devenus impraticables pour ceux qui ne sont pas en voiture.

La demande formulée par les deux élues veut que l’étude se penche sur des façons d’empêcher que les employés de la Ville et ses sous-traitants ne déversent des piles de neige sur les trottoirs ou les pistes cyclables.

Elles demandent également des recommandations pour que les employés et les sous-traitants déneigent ces mêmes voies de façon systématique.

La Ville devrait être prête, croit un groupe citoyen

On veut que les gens comprennent que les conditions de sécurité sur la route d’un camion sont bien différentes de celles qui marchent ou sont à vélo , a expliqué Alison Stewart du groupe Cycle Toronto .

Elle estime qu’avec la hausse du nombre de projets de construction en Ville, les défis des cyclistes sont de plus en plus nombreux pour se déplacer en sécurité en hiver.

« L’hiver est un événement annuel qui ne devrait pas prendre la Ville par surprise. » — Une citation de Alison Stewart, co-directrice du groupe Cycle Toronto

[La stratégie de déneigement de Toronto] est un échec en raison des choix politiques. Elle réduit la part de transport actif en effrayant les gens , estime Jessica Spieker de Friends and Family for Safe Streets.

Elle explique choisir plus souvent de prendre sa voiture que son vélo en hiver en raison des nombreuses pistes cyclables impraticables qui l’obligent à rouler près des voitures.

La conseillère de Etobicoke-Lakeshore, Amber Morley, a pour sa part fait ajouter une motion qui inclut l’ensemble des arrêts de la Commission de transport de Toronto (CTT) dans le spectre de cette étude.

Elle explique avoir reçu de nombreuses plaintes concernant l’accessibilité des arrêts lors des épisodes neigeux qu’a reçus la Ville cet hiver.

La date de remise du rapport et des recommandations est fixée au 20 septembre prochain.