La ministre Anand rejette les inquiétudes concernant les contrats octroyés à McKinsey

Au total, le ministère de la Défense a, selon Mme Anand, octroyé à la firme McKinsey 15 contrats d’une valeur de 30 millions $ depuis 2011.

Toujours selon la ministre, ces contrats visaient à aider les responsables de la défense et de l'armée à résoudre les problèmes de ressources humaines et de gestion des données, et ne portaient pas sur des secrets d'État .

Elle soutient également que McKinsey a aidé l'armée canadienne dans ses efforts de changement de culture, ce qui comprenait l'organisation et la rédaction de rapports sur les récentes consultations avec les membres des Forces armées.

116 M$ de contrats depuis 2015

Mme Anand a fait ces déclarations lundi après-midi lors de son témoignage devant le Comité parlementaire des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires chargé d’enquêter sur le recours massif, par le gouvernement de Justin Trudeau, au cabinet McKinsey.

Les conservateurs exigent depuis plusieurs semaines que la lumière soit faite sur les contrats accordés au cabinet-conseil par le gouvernement fédéral, contrats qui se sont multipliés depuis l'élection du gouvernement libéral de Justin Trudeau.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le gouvernement de Justin Trudeau a accordé plus de 116 millions de dollars en contrats à la firme McKinsey. C'est environ 45 fois plus que la valeur totale des contrats accordés par le précédent gouvernement conservateur de Stephen Harper, au pouvoir pendant neuf ans, soit de 2006 à 2015.

Outre Mme Anand, plusieurs responsables ont déjà témoigné devant le Comité, dont le ministre fédéral de l'Immigration, Sean Fraser; l'ancien patron de McKinsey, Dominic Barton; la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier; et la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Helena Jaczek.

Pas une menace

Rappelons que la firme McKinsey est également critiquée pour avoir travaillé avec l'armée américaine alors qu'elle était également sous contrat avec la Russie et la Chine.

Mais Mme Anand a balayé ces critiques, réaffirmant que les contrats avec McKinsey ne constituent pas une menace à la sécurité. La ministre et de hauts fonctionnaires ont également tenu à rassurer le Comité, affirmant que le cabinet-conseil n'avait aucune influence sur la récente décision du gouvernement d'acheter des avions de chasse F-35, ou tout autre projet d'approvisionnement militaire.

Je n'ai aucune raison de croire que ces contrats [avec McKinsey] n’étaient pas éthiques , a encore dit la ministre.

McKinsey est un cabinet-conseil basé à New York qui emploie 30 000 consultants dans 130 bureaux répartis dans 65 pays  (Nouvelle fenêtre) .