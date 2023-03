Intersection de la route 170 à Larouche : le ministère des Transports préoccupé

Alors que des citoyens de Larouche en ont assez des accidents qui se produisent sur la route 170 à l'entrée de la municipalité, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) reconnaît que la « gravité des accidents est préoccupante » à cet endroit.

Des actions concrètes sont demandées par les Larouchois, car ils craignent pour leur sécurité.

Dimanche, une femme a été blessée gravement à l'intersection de la route 170 et de la rue Gauthier, qui donne accès au coeur de la municipalité. La collision s'est produite alors qu'une conductrice qui circulait en direction d'Alma et qui tournait à gauche, en traversant la route régionale, a été frappée par un véhicule qui se dirigeait vers Jonquière.

Le MTMD signale que les accidents sont plus graves à cette intersection.

Il n'y a pas plus d'accidents dans ce secteur-là que dans d'autres intersections similaires. Cependant, la gravité des accidents est préoccupante. Donc à cet effet là, c'est pour ça que le ministère l'a ciblé comme un site à potentiel d'amélioration. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est monitoré. Il est sous la loupe des équipes de sécurité , a expliqué lundi la porte-parole régionale du MTMD , Nathalie Girard.

Cette portion de la 170 a une limite de vitesse de 90 km/h. Des panneaux lumineux rappellent cette limite à l’entrée de la municipalité. Comme il ne s’agit pas d’une autoroute à cet endroit, qui prend plutôt fin à la sortie de Jonquière, l’entrée se fait directement depuis la rue Gauthier.

Des craintes

Pour sa part, le maire de Larouche, Guy Lavoie, dit craindre d'autres accidents.

Prenez comme exemple, comme il s'est passé voilà pas longtemps à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, on vit la même chose depuis des années, avec le flux de population qui voyage entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. On a même des craintes de citoyens à l'extérieur de la municipalité, qui nous ont contactés d'Alma, pour nous dire que quand ils passent vis-à-vis notre municipalité, ils ne se sentent pas en confiance , a exprimé le maire lundi.

Dimanche soir, il avait mentionné que, selon lui, il s'agissait du quatrième accident à se produire à cet endroit depuis le début du mois de février.

Une pétition a même été lancée pour modifier l'aménagement de la route à quatre voies divisées. Elle a récolté plus de 1000 signatures.

D’après un reportage de Julien Boudreault-Gauthier