King dit avoir toujours défendu les droits trans après la diffusion d’un extrait audio

Dans cet extrait de 32 secondes, Dennis King discute avec une personne à propos de la communauté transgenre à l’Île-du-Prince-Édouard.

L'interlocuteur se dit inquiet. Puis, on entent M. King dire : « tu ne peux pas forcer tout le monde à l’accepter » ( « you don't gotta drive everything down everybody's throat »), en parlant des personnes transgenres.

Le candidat a par la suite confirmé qu’il s’agissait d’une électeur de la circonscription dans laquelle il se présente à nouveau : le district 15, Brackley-Hunter River.

La date et le lieu de l’enregistrement ainsi que l’identité de cet électeur demeurent inconnus. L’extrait a été publié vendredi sur les réseaux sociaux par Kevin Arsenault, qui avait fait campagne contre Dennis King en 2019 pour obtenir le leadership du PC . Il n’a pas répondu aux demandes d’entrevues réclamées par CBC .

Lundi en fin d'après-midi, M. King a publié une déclaration dans laquelle il déclare notamment qu'il aurait dû défendre avec plus de force la communauté transgenre . Il ajoute : je m'excuse sans réserve auprès de ceux qui sont à juste titre offensés par mon manque d'action.

« J’avais l'occasion à ce moment-là d'être un allié plus fort pour les droits des personnes transgenres et je n'ai pas répondu à mes attentes et à celles des habitants de l'île. Je peux faire mieux et je le ferai. » — Une citation de Dennis King, candidat à sa réélection

Le chef du PC tente de se justifier

Dennis King se défend également. Selon lui, la conversation avec l’électeur a duré environ 30 minutes et les gens ne devraient tirer des conclusions hâtives à partir d’un court extrait. Il n’aurait pas été au courant qu’il était enregistré.

Je pense que c'est le reflet d'une conversation que l'on a de temps en temps sur le pas d’une porte, où l'on essaie de comprendre ce que pense quelqu'un, et d'où vient son processus de pensée , a déclaré M. King.

Si je me souviens bien de cette conversation, il s'agissait plutôt de savoir ce que la personne pensait de l'incident de lecture de livres qui s'était produit au King's Playhouse à Georgetown , a poursuivi Dennis King.

Suite à une vague de commentaires haineux sur internet, un événement de lectures d’histoires pour enfants par des drag queens avait dû être décalé au mois d’avril.

Cela avait été suivi par des efforts déployés par certains parents pour que la Direction des écoles publiques reviennent sur certaines lignes directrices qui garantissent l’inclusivité dans les écoles.

Les commentaires transphobes dénoncés immédiatement

M. King croit que nous devons être capables, dans la société où nous vivons d’avoir cette conversation .

Il a expliqué que dans cet enregistrement, il essayait de comprendre pourquoi cette personne avait cet opinion. Il ajoute être un grand soutien de la communauté transgenre de l’Île et que les droits de l’homme ont besoin d’être protégés et défendus à l’Î.-P.-É.

Lors de Forum de la coalition des femmes du gouvernement de l'Î.-P.-É. la semaine dernière, il expliquait que les commentaires transphobes devaient être dénoncés immédiatement .

Je veux que l'Île-du-Prince-Édouard soit un endroit où l'on peut être qui l'on veut, aimer qui l'on veut, porter ce que l'on veut et se célébrer soi-même et son caractère unique , a-t-il ajouté.

Extrêmement décevant

Lucky Fusca, est à la tête du réseau transgenre de l’Î.-P.-É. L’enregistrement de Dennis King est très dégoûtant et mou , compte tenu des propos tenus la semaine dernière lors du forum.

Un véritable allié aurait fait face à la rhétorique anti-trans [...] aurait mis fin à la conversation ou aurait fait de la place pour essayer d'éduquer cette personne , a expliqué Lucky Fusca.

Il est extrêmement décevant, dommageable et nuisible de donner l'impression en public de vouloir dénoncer la transphobie tout en ayant des conversations privées telles que celle qui a été diffusée dans l’enregistrement, estime Lucky Fusca.

Pride P.E.I. a également publié un communiqué lundi soir expliquant ne plus vouloir que les leaders politiques participent à la marche des fiertés organisée en juillet.

Nous pensons qu'il n'y a pas d'autre choix que de suspendre l'entrée de tous les partis politiques provinciaux jusqu'à ce que des engagements soient pris et qu'ils soient suivis d'une action réelle et significative lorsque la législature reprendra ses travaux après l'élection , est-il écrit dans le communiqué.

Voici la transcription complète traduite en français de l’enregistrement :

Électeur : Quoi d’autre? Ah oui, la situation des trans-

Dennis King : Oui.

Électeur : -ce qui est en train de se produire et d'être imposée aux habitants de l'île. Tous ceux qui lèvent la main, en particulier les jeunes femmes et les jeunes mères qui essaient de protéger leurs enfants, sont traités de fous par des gens comme Paul MacNeill [éditeur de l'hebdomadaire The Graphic].

Dennis King : [Inaudible] Vous ne pouvez pas avoir de conversation.

Électeur : Voilà, c’est ça. Il devrait y en avoir une.

Dennis King : dans un monde idéal, soit heureux de qui tu es, soit heureux avec qui [inaudible]. Tu ne peux pas forcer tout le monde à l’accepter. Et s'ils ne sont pas d'accord, c'est pas grave.