Budget provincial : Marchand veut un signal fort pour le logement social

On est en crise , rappelle Bruno Marchand qui espère que le gouvernement de François Legault entendra raison et financera à nouveau des unités de logements sociaux. Le mois dernier, la nouvelle ministre responsable de l'habitation, France-Élaine Duranceau a confié à la Presse son intention de mettre un terme au programme AccèsLogis qui permet le financement d'unités de logement social.

Une décision que redoutaient les villes du Québec qui cherchent par tous les moyens à lancer de nouveaux chantiers pour répondre aux besoins.

La Ville de Québec réclame 25 millions de dollars d'ici 2027 pour atteindre son objectif de mettre en chantier 500 logements sociaux et abordables. L'an dernier, les investissements ont été insuffisants. On continue de faire des demandes à la ministre. Il faut débloquer des sommes , insiste le maire Marchand.

« Il faut que le gouvernement fasse la démonstration qu'on est en crise, qu'il a compris le sens du mot crise et qu'il met les ressources nécessaires pour diminuer les effets de cette crise. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

La Ville demande également 100 millions d'ici 2027 pour créer des quartiers abordables, particulièrement dans l'axe du tracé du tramway. Une partie de cette somme permettrait de renflouer sa réserve foncière pour acquérir rapidement des terrains pour du logement.

Une partie de ces logements pourraient permettre de lutter plus efficacement contre l'itinérance. La Ville réclame 15 millions d'ici cinq ans pour renverser ce phénomène qui prend de l'ampleur.

Sur ces enjeux, le maire a l'appui de l'opposition officielle. Ça va prendre un signal clair , martèle le chef de Québec d'abord, Claude Villeneuve.

Ambitions

La Ville de Québec a de grandes ambitions pour ce cinquième budget de la CAQ. Les demandes du maire de Québec présenté au ministre des Finances en février dernier totalisent des investissements de près de 500 millions de dollars d'ici 2027. La Ville réclame entre autres 200 millions pour entretenir ses infrastructures.

Les changements climatiques forcent les villes à investir davantage pour faire face aux crises à venir. À l'instar des autres grandes villes du Québec, la Ville de Québec souhaite que le gouvernement mette en place le Pacte vert. Est-ce que ce sera accordé à 100 %? J'ai bon espoir que nos messages seront entendus.

Tramway

Le maire ne s'attend à trouver un engagement plus décisif de la part du gouvernement pour le projet de tramway. C'est déjà fait , précise-t-il avec beaucoup d'assurance. Il ajoute qu'il n'a pas besoin d'une prise de position ferme et laisse entendre qu'il y a d'autres indices qui nous seront communiqués sous peu qu'ils vont dans ce sens-là.

Le coût du projet n'est pas encore annoncé. On ne connaît toujours pas l'impact de l'inflation sur la facture finale.

Bruno Marchand ne s'attend pas à de mauvaises nouvelles dans le budget qui sera déposé mardi par la CAQ. Photo : Radio-Canada

Bruno Marchand ne s'attend pas non plus à découvrir une mauvaise nouvelle. L'an dernier, le gouvernement de la CAQ avait choisi le jour du budget pour annoncer qu'il s'opposait à l'aménagement d'une rue partagée dans le cadre du projet de tramway.

Pour la première fois, le maire de Québec avait dû défendre le projet au nom de l'autonomie municipale. Un an plus tard, Bruno Marchand aborde la question sur un ton beaucoup plus léger. La page est tournée.