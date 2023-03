Des discussions pour implanter des logements étudiants à but non lucratif à Saguenay

L’organisme à but non lucratif, l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE), qui offre des solutions de location de logements abordables pour étudiants pourrait démarrer un projet à Saguenay.

Le directeur général de l’OBNL, Laurent Lévesque, affirme avoir eu des discussions avec des acteurs locaux, dont la ministre régionale, Andrée Laforest.

« Je pense que le besoin de logements étudiants à Saguenay fait consensus. Je pense que le contexte est favorable. » — Une citation de Laurent Lévesque, directeur général de l’UTILE

L’ UTILE construit des bâtiments comprenant plusieurs unités habitables de différentes grandeurs et s’occupe de l’administration et de l’entretien de ceux-ci, l’organisme en est également propriétaire. Les loyers, selon M. Lévesque, se situent de 10 % à 30 % en dessous du prix du marché.

Un projet de 200 logements est en cours à Québec.

L'UTILE inaugurera un édifice de 200 logements à Québec en septembre. Photo : UTILE

Ces prix sont possibles parce que nous sommes un organisme qui ne cherche pas à faire des profits et qu’on bénéficie de plusieurs subventions des gouvernements provincial et fédéral [...] Nous offrons un logement réinventé pour la population étudiante. On ne parle pas des résidences traditionnelles, mais vraiment des logements complets qu’on construit. Les gens peuvent avoir des studios, des 4 1/2 ou des 5 1/2 avec des colocataires. Ils vont avoir leur propre cuisine, leur propre salle de bain et leur propre électro , a indiqué le directeur général, en entrevue lors de l'émission Place publique lundi.

Les administrateurs de l’ UTILE estiment que Saguenay compte environ 5000 locataires étudiants, un bassin suffisamment important pour y implanter un projet d'hébergement.

Avec la crise du logement, on essaie de faire des projets de taille substantielle. Nous réalisons présentement 200 logements à Québec et un autre 200 logements verront le jour à Trois-Rivières. Pour ça, il faut une masse critique d’étudiants et clairement Saguenay l'a, selon nos recherches , explique-t-il.

Toujours selon M. Lévesque, la construction d’unités destinées aux étudiants aurait un effet positif sur le marché locatif en général.

L’une des choses qu’ont révélées les études qu'on a réalisées sur le logement étudiant dans la dernière décennie, c’est le fait qu’on a un déficit majeur dans les logements étudiants. Ça fait qu’aujourd’hui, la forte majorité des locataires étudiants vivent sur le marché locatif régulier. Donc, ils occupent des logements qui pourraient aller à d’autres ménages, a-t-il poursuivi.

L'édifice de Québec au coût total de 36 M$ a bénéficié d'une aide de 31 M$ d'Ottawa alors que Québec a fourni 4,6 M$.