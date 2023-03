Des municipalités manitobaines pourraient adopter l’autopartage des véhicules électriques

Ce projet nommé Système SAUVéR est originaire du Québec et existe depuis une dizaine d’années. Alors que ce projet a été adopté au Québec et au Nouveau-Brunswick, il suscite maintenant de l'intérêt dans le sud-est de la province manitobaine.

Pour adopter le système de partage de véhicule, les municipalités devront acquérir des véhicules électriques qui serviront d’abord aux employés municipaux. Les résidents de ces municipalités pourront aussi se servir de ces véhicules quand ils ne sont pas utilisés par les employés.

Le directeur général de l’entreprise Éco-Ouest, Dany Robidoux, croit au potentiel de ce projet et aide les municipalités à obtenir du financement pour le concrétiser.

Ce qu’on tente de faire, c’est appuyer les municipalités, à figurer c’est quoi le cas d’affaires pour une initiative, combien de fonds elles ont besoin pour mettre le tout en place, et on va travailler pour aller chercher des fonds , a-t-il affirmé.

« On sait que le transport, c’est l’un des plus grands émetteurs dans la province du Manitoba, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre et les municipalités ont un rôle à jouer vers la transition à un futur net zéro. » — Une citation de Dany Robidoux, directeur général de Éco-Ouest

Une économie de partage à échelle municipale

Pour Yves Hennekens, qui est le président-directeur général de YHC Environnement et créateur du système SAUVéR, il fallait trouver une solution de remplacement plus économique et plus verte au transport collectif habituel.

Les communautés ne feront pas des bénéfices, mais elles vont réduire le coût d’utilisation de leurs équipements parce qu’elles vont le partager avec des usagers, et elles vont multiplier les bénéfices apportés par ces véhicules , affirme-t-il.

Le projet Système SAUVéR est encore en phase d’études et d’analyse dans plusieurs municipalités situées dans le sud-est du Manitoba comme la Ville de Saint-Anne, la municipalité rurale de La Broquerie ou encore la municipalité rurale de Taché.

La municipalité de Ritchot pourrait être l’une des premières à accueillir ce projet d’ici la prochaine année.