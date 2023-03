Le Canada atlantique pourrait prochainement avoir sa ligue de soccer

Un championnat de soccer qui élargirait l'actuelle Alliance de Ligue1 Canada aux provinces de l'Atlantique est en réflexion. Des représentants de Ligue1 Canada sont attendus les 30 et 31 mars en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick pour sonder l’intérêt des partenaires locaux.

Nous sommes impatients de nous rendre à Halifax et à Moncton pour tirer parti du dialogue positif que nous avons eu avec de nombreux membres de la communauté du soccer et des intervenants de la région sur la perspective de lancer Ligue1 Atlantique , a déclaré Dino Rossi, président, Ligue1 Canada, dans un communiqué.

Un rêve longtemps attendu

La création de ligues semi-professionnelles masculine et féminine en Atlantique a longtemps été un projet espéré par de nombreux joueurs locaux. Certains ont dû se rendre sous d’autres cieux pour vivre leur rêve d’évoluer dans le haut niveau.

Antonie Godin, directeur du programme de soccer Sports, art et études de l'Atlantique Photo : Radio-Canada

Je suis allé aux États-Unis et ensuite fini ma carrière universitaire. Mais là, ça va donner un autre chemin à ces joueurs et joueuses là , se réjouit Antonie Godin, ancien joueur et actuel directeur du programme de soccer Sports art et études de l'Atlantique.

Kouamé Martial Ouattara, l’ancien des Wanderers d’Halifax en première ligue canadienne estime, lui, que c'est l’étape à franchir pour développer le soccer au plan local. Lui aussi, se souvient-il, avait dû quitter sa région adoptive de Moncton pour jouer à un palier supérieur au Québec.

Kouamé Martial Ouattara a porté les couleurs des Wanderers d'Halifax en 2019. Entre joie et déception, le résident de Moncton s'était fait remarqué lors de camps d'identification aux débuts de la ligue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Ça va permettre d’élever le niveau de la compétition dans la région et offrir une plus grande visibilité pour accéder aux équipes professionnelles , affirme-t-il.

« La Ligue1 va donner un engouement au soccer local » — Une citation de Kouamé Martial Ouattara, ancien joueur des Wanderers d’Halifax

Appel à des investissements

Younes Bouida, directeur général et technique de Soccer Nouveau-Brunswick, salue aussi ces prospections. Il espère que cela mènera à des investissements pour améliorer les infrastructures et les standards techniques et administratifs.

Younes Bouida, directeur général et technique de Soccer NB (Photo d'archives) Photo : CBC

Avec la culture du soccer qui progresse, avec la Coupe du Monde de soccer organisé en 2026 [en partie] au Canada, il faut accélérer la cadence du développement et permettre aux joueurs de s’épanouir, sans oublier le volet féminin , croit-il.

Ligue1 Atlantique, comme ses homologues nationaux Ligue1 Ontario, Ligue1 BC et Première ligue de soccer du Québec, serait une ligue Pro-Am de division III comprenant à la fois des divisions masculines et féminines.

D’après un reportage de Félix Arseneault