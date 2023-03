Deux voyages en Europe en deux mois pour Bruno Marchand

Il a indiqué lundi que ce deuxième séjour consécutif en autant de mois sur le Vieux Continent découlait d’une invitation lancée par la Chambre de commerce de Paris, qui souhaite l’entendre parler d’économie à l’occasion d’un discours. L’économie sera d’ailleurs au cœur de cette mission à laquelle participera également l’organisme Québec international.

On va entre autres rencontrer des entrepreneurs de chez nous. On va venir mettre en place des éléments pour que nos entrepreneurs puissent aussi exporter et présenter les avantages de Québec à la communauté européenne par le biais des villes [que je vais visiter] , a déclaré M. Marchand lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville de Québec lundi après-midi.

Approfondir des liens

Le maire profitera de sa présence dans la Ville Lumière pour signer le protocole de collaboration 2023-2026 entre Québec et Paris et pour assister à une rencontre de l'Association internationale des maires francophones, dont il est le vice-président.

Il visitera également les villes de Bordeaux, en France, et de Namur, en Belgique, avec lesquelles Québec est jumelée depuis 60 ans et 25 ans respectivement.

On a besoin de continuer à tisser ces relations-là avec Namur et Bordeaux, notamment sur le volet environnemental, sur le volet des quartiers historiques de ces vieilles villes-là [ainsi que] sur les questions de mobilité et sur des questions économiques , a énuméré le maire, dont le périple le conduira aussi dans la capitale belge: Bruxelles.

D'abord la Scandinavie

C’est donc dire que Bruno Marchand ne posera pas ses valises longtemps au retour de son voyage en Scandinavie, le 31 mars. Cette mission d’une dizaine de jours, qui débute mercredi, le transportera à Helsinki, en Finlande, à Copenhague, au Danemark, et à Malmö, en Suède.

Bruno Marchand entend s’inspirer des réalisations de ces deux capitales européennes en matière de mobilité, de logement et de lutte à l’itinérance. Que ce soit en Scandinavie, en Belgique ou en France, le maire est déterminé à voyager pour apprendre.

Les villes qui avancent le plus rapidement présentement, qui font face le plus rapidement à leurs défis, ce sont des villes qui apprennent , a-t-il fait valoir.

Villeneuve sceptique

Le chef de l’opposition officielle, Claude Villeneuve, est loin d’être convaincu de la pertinence du voyage en Scandinavie. Avant de parcourir 5000 km pour aller voir comment les Finlandais, les Danois et les Suédois abordent la question de l’itinérance, le maire devrait d’abord chercher selon lui à créer des liens avec les groupes qui s’y consacrent dans sa propre ville.

C'est beau d'aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, mais c'est futile si on ne parle pas à son terrain, si on n'a pas de relations avec les gens comme le RAIIQ , comme le PIPQ , les gens qui travaillent à Lauberivière , a lancé M. Villeneuve.

En revanche, le chef de Québec d’abord juge beaucoup plus à-propos la deuxième mission du maire, celle en France et en Belgique, axée davantage sur l’économie.

J'ai comme levé les bras au ciel en disant : "Enfin le genre de mission qu'on attend du maire de Québec." Une mission économique, une mission où on est attaché avec un acteur comme Québec international, où on va rencontrer le milieu des affaires, où on va parler d'attraction des talents. Ça nous ramène aux missions économiques qui ont donné de bons succès et des retombées pour Québec , s’est réjoui Claude Villeneuve.

