L’Alberta renoue avec la tradition de célébrer la francophonie

Sous le thème Célébrons ensemble, la cérémonie a été marquée par des personnalités politiques et des représentants de la communauté francophone qui ont souligné le besoin de préserver l'héritage culturel de la francophonie albertaine.

Tout en exprimant sa fierté de célébrer une francophonie solidement ancrée en Alberta depuis deux siècles , Pierre Asselin, le président de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), a rappelé le combat que mènent au quotidien les Franco-Albertains contre l'assimilation.

Il a aussi noté que la francophonie est en constante évolution et qu'elle se présente désormais sous de nombreux visages , du fait notamment de l'apport des francophones issus de l'immigration et de la diversité.

Pour cette raison, le président de l' ACFA appelle à faire vivre la Francophonie avec passion et ouverture.

Nate Glubish, ministre de la Technologie et de l'Innovation de l'Alberta, se définit comme un allié de la francophonie. Photo : Radio-Canada

Nate Glubish, le ministre de la Technologie et de l'Innovation, a confié son lien personnel avec la culture francophone, qu'il dit avoir appris à aimer lorsqu'il était élève en immersion française : [Cet] événement a pour but de célébrer les contributions de notre population d'expression française, une population importante et diverse.

Il a rappelé que la francophonie fait partie de notre belle province depuis plus de 200 ans , faisant ainsi de la langue française une composante du tissu culturel et de l'identité de l'Alberta.

« Comment peut-on imaginer l'Alberta sans sa composante francophone et sa contribution à la réussite sociale et économique ainsi qu'à l'enrichissement de la culture de notre province? » — Une citation de Nate Glubish, ministre de la Technologie et de l'Innovation de l'Alberta

En 2017, l’Alberta avait reconnu officiellement l'apport de sa population francophone. La province avait alors annoncé une politique promettant de fournir plus de services en français.

Six ans plus tard, il reste beaucoup à faire.

Selon Pierre Asselin, le président de l’Association canadienne-française de l’Alberta, le gouvernement montre de meilleures dispositions en faveur de la francophonie. Photo : Radio-Canada

Pierre Asselin se dit toutefois optimiste, car selon lui, le gouvernement vient tout juste de réviser cette politique, en prenant notamment en considération les suggestions de l' ACFA .

Celles-ci, a-t-il indiqué, ne concernent pas uniquement la question de la traduction de documents officiels en français, mais huit catégories de services et plus de 200 actions concrètes à entreprendre en faveur des francophones.

Les célébrations ont été marquées par une performance de la chorale de l'école francophone Gabrielle-Roy d'Edmonton et de l'artiste Cristian de la Luna, qui a interprété le «Canadien errant». Photo : Radio-Canada

Pour sa part, le ministre Nate Glubish a soutenu qu' encourager et renforcer la vitalité des cultures et de l'histoire francophone n'a jamais été aussi importante aux yeux du gouvernement. Il a rappelé la récente annonce de la province au sujet du financement de la construction de nouvelles écoles francophones.