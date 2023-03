Cette année, les organisateurs espèrent atteindre et même dépasser leur objectif chiffré à 140 000 dollars en don.

L'année dernière, la cible de 100 000 dollars a été dépassée grâce à la participation de 85 cyclistes qui ont pris d'assaut la route.

Le traditionnel circuit de 240 kilomètres qui parcourt la route 132 sera toujours de la partie. Le départ se fera de Montmagny et l'arrivée aura lieu à Rimouski.

Pour souligner le 25e anniversaire de l'événement, le comité organisateur propose un nouveau trajet de 315 kilomètres aux participants. Ce défi permettra de compléter une boucle entre Montagny et Rimouski, mais en ajoutant un détour de 75 kilomètres à parcourir lors de la première journée.

Ce nouveau parcours s’adresse aux cyclistes aguerris , précise Catherine Lord, membre du comité organisateur. On aura trois pelotons un peu plus rapides qui seront capables d’arriver le samedi soir avec les autres [cyclistes du défi de 240 kilomètres]. Le challenge se trouve un peu plus dans le dénivelé assez élevé versus le nombre de kilomètres de plus , explique Mme Lord.

Les cyclistes qui participent religieusement au Défi Vélo Plein Air estiment que cet événement demeure un incontournable dans la région pour allier le sport et la solidarité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Maxence Matteau

Jonathan Bolduc, membre de la présidence d’honneur de l’organisation, a pédalé pour la cause pendant de nombreuses années. Le parcours est superbe puis c’est l’événement parfait pour se lancer des défis. Grâce à l’effet de groupe, c’est surprenant de découvrir ce qu’on est capable de faire lorsque nous sommes en peloton , illustre-t-il.

« C’est un week-end où on vit beaucoup d’émotions, de fierté et de solidarité. C’est sportif, on s’entraîne et on applique les saines habitudes de vie tout en amassant des sous pour une organisation qui est un incontournable dans la région. » — Une citation de Jonathan Bolduc, membre de la présidence d’honneur de l’organisation

De plus, du 5 au 9 juillet, Ton Défi Vélo Plein Air sera de retour pour une quatrième année. Cette branche de l’événement permet aux personnes qui désirent participer différemment à cette levée de fonds de choisir un trajet ainsi qu’un nombre de kilomètres ou de minutes à y consacrer. Les participants doivent minimalement recueillir 100 dollars pour l’ ACEQ .

Cette année, les organisateurs se sont donné l'objectif de recueillir minimalement 140 000 dollars en dons. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurie Desjardins-Dufresne

Depuis les débuts du Défi Vélo Plein Air, plus d'un million et demi de dollars ont été amassés pour soutenir l'Association du cancer de l'Est-du-Québec. Au total, 2745 cyclistes ont parcouru plus de 690 000 kilomètres depuis 25 ans.

Avec les informations de Maude Rivard