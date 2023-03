Les analgésiques pour enfants commandés en Turquie enfin disponibles en Alberta

Les parents à la recherche de ces médicaments à base d’acétaminophène et d’ibruprofène devront en faire la demande à leur pharmacien, qui les gardera derrière le comptoir et leur expliquera la posologie. C'est là qu'ils sont conservés parce que ces analgésiques de marque Parol, importés de Turquie, ont un dosage différent de celui qui est habituellement mis en vente libre.

Ces médicaments sont habituellement utilisés pour réduire la douleur et la fièvre des enfants malades.

Les pharmacies qui ne l’ont pas encore fait pourront commander ces analgésiques à leur fournisseur et les placer sur leurs tablettes au cours des prochains jours. Depuis un certain temps, elles ont toutefois de nouveau des stocks de marques habituellement mises en vente au Canada, la pénurie se résorbant.

Un processus long et coûteux

Face à une pénurie survenue au cours de la dernière année, l’Alberta a annoncé l’automne dernier qu’elle achetait cinq millions de bouteilles de ces médicaments, au coût de 80 millions de dollars, à Atabay Pharmaceuticals.

« Ça a été un processus difficile et rigoureux, qui a pris plus de temps que nous l'espérions. » — Une citation de Danielle Smith, première ministre de l’Alberta

Les parents peuvent être assurés que nous avons sécurisé un approvisionnement stable de médicaments pour les années à venir. Cela nous assurers que l’Alberta n’est pas aussi susceptible aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale , ajoute Danielle Smith.

L’Alberta subventionnera la moitié du prix de vente, qui sera d’environ 14 $. Elle affirme qu’elle gardera 1,5 million de bouteilles pour les besoins des familles albertaines et espère vendre ses surplus aux autres provinces, afin de récupérer une partie des coûts. Des négociations avec ces dernières sont toujours en cours.

La province affirme qu’il s’agit d’une première livraison de médicaments destinée aux pharmacies. Deux autres doivent arriver de Turquie plus tard ce mois-ci et devront être mises en quarantaine avant d’être distribuées pour s'assurer qu'elles n'ont pas été compromises durant le transport. Une autre livraison est déjà arrivée en janvier pour répondre aux besoins des hôpitaux albertains.

La santé publique rappelle qu’il ne faut pas administrer de médicaments pour adultes aux enfants, même en dose réduite, car il y a risque de surdose. Certains pharmaciens offrent aussi sur demande des préparations magistrales, c’est-à-dire qu’ils fabriquent eux-mêmes des médicaments avec un dosage adéquat pour les enfants.

Le NPD accuse le gouvernement d’incompétence

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Alberta dénonce ce qu’il qualifie de débâcle à 80 millions de dollars .

L’an dernier, quand les antidouleurs pour enfants ont poussé de nombreuses familles vers les urgences pédiatriques, où elles faisaient face à 17 heures d’attente, le gouvernement conservateur uni a échoué à répondre immédiatement à la crise , critique la porte-parole du NPD en matière de Services aux enfants, Rakhi Pancholi.

« Maintenant, une petite portion des médicaments est arrivée trop tard pour répondre au problème et doit être conservée derrière le comptoir, parce qu’ils ne se conforment pas aux doses standard. Et la province doit payer pour un autre 4,5 millions de bouteilles encore à venir. » — Une citation de Rakhi Pancholi, porte-parole du NPD en matière de Services aux enfants

En tant que parent, je vais acheter des médicaments qui fonctionnent pour mes enfants, dans les saveurs qu’ils préfèrent et les doses avec lesquelles je suis familière. Si c’est disponible, pourquoi un parent demanderait-il un médicament d’une marque inconnue conservée derrière le comptoir? , questionne-t-elle, accusant le gouvernement de Danielle Smith de ne pas être digne de confiance pour gérer le système de santé.

Le NPD promet que s’il est élu, un million d’Albertains de plus auront accès à des soins de santé de base et qu’il lancera la plus grande campagne de recrutement de personnel de la santé de l’histoire de la province.