La conseillère Olive Kamanyana veut une commission sur la sécurité publique à Gatineau

La commission sur la sécurité publique a été abolie en 2017, par l'ancien maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, mais Mme Kamanyana voudrait la ressusciter.

Cet avis de proposition intervient à un moment où les conseillers municipaux ne parviennent pas à s’entendre sur le choix définitif du site pour accueillir le quartier général du service de police de Gatineau (SPVG).

Pour la conseillère du district du Carrefour-de-l'Hôpital, les discussions entre les élus ne suffisent pas et la population veut avoir son mot à dire.

Olive Kamanyana juge qu'une commission sur la sécurité publique aurait permis de mieux mener les débats sur le nouveau site du quartier général du SPVG et, surtout, de faire entendre la population, puisqu’elle aurait été composée de citoyens, d’élus et de partenaires .

L’élue assure que les seuls coûts qui découleraient de la mise en place d’une telle commission sont les primes qui seraient versées aux élus qui y siégeraient, ainsi que les charges administratives. Selon elle, ces primes varieraient de 3000 à 6000 dollars par élu par année.

Cela ne représente pas un montant exorbitant comparativement à ce que la Ville perd par mois, selon ce que j’ai pu entendre , affirme Mme Kamanyana.

« Si on avait discuté très tôt de l’enjeu autour d’une commission de la sécurité publique, cela nous aurait permis de faire beaucoup d’économie. » — Une citation de Olive Kamanyana, conseillère du district du Carrefour-de-l'Hôpital

Pour la conseillère Tiffany-Lee Norris-Parent d’Action Gatineau, la mise en place d’une commission sur la sécurité publique serait une bonne chose.

On l’a vu dans les dernières semaines et mois, avec les discussions publiques sur le quartier général du SPVG . On sent une volonté assez populaire de se faire entendre puis d’être impliqué dans les décisions qui relèvent de la sécurité publique.

Toutefois, elle ne sait pas encore si Action Gatineau appuiera la proposition de la conseillère Kamanyana mardi. Mme Norris-Parent souhaite avoir tous les détails avant de se prononcer.

Cette dernière est aussi revenue sur la décision d'abolir la commission sur la sécurité publique prise l'ancien chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin. Mme Norris-Parent explique qu'à l'époque, la commission ne servait seulement qu'à traiter les dossiers de circulation et de sécurité routière.

Mme Kamanyana déposera son avis de proposition mardi. Cette dernière dit compter sur l'appui du conseiller Jocelyn Blondin.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a préféré ne pas commenter la proposition de Mme Kamanyana. Elle compte se prononcer à ce sujet mardi.