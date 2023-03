L’amoureux des monts Groulx Michel Denis est décédé

Michel Denis est connu pour être l'un des trois pionniers ayant ouvert la voie aux excursionnistes des monts Groulx. Il est aussi parmi ceux qui ont instauré la Grande Corvée, dont l'objectif est de faire l'entretien des quatre sentiers d'accès aménagés , ajoute son ami et aventurier Guy Boudreau. Il a initié plusieurs voyages médiatiques avec des journalistes européens, il y a de ça plusieurs années , note-t-il.

L'Association des Amis des Monts Groulx prône la randonnée non motorisée et la préservation de l'ensemble du massif des monts Groulx depuis 1987. Les membres de l'association entretiennent et aménagent des sentiers d'accès qui mènent aux plateaux toundriques.

Source : Association des Amis des Monts Groulx