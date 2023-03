Santé, éducation et inflation, des priorités du budget 2023-2024 en Saskatchewan

La santé, l’éducation et l’inflation devraient être les priorités du gouvernement saskatchewanais dans son budget de 2023-2024, selon le directeur de l'Institut d'études canadiennes et professeur au département de science politique à l’Université McGill, Daniel Béland.

Il note cependant que, depuis deux ans, la situation financière de Saskatchewan s'améliore.

La situation en Saskatchewan il y a deux ans était morose sur le plan budgétaire. On avait un déficit de 2,5 G$ qui était un déficit record. Cependant, depuis l’an dernier, les choses ont changé, notamment avec le prix des ressources naturelles , affirme Daniel Béland.

Pour lui, l'augmentation des prix du pétrole, provoquée notamment par la guerre en Ukraine, a contribué à la croissance économique de la Saskatchewan. Il se réfère notamment au rapport budgétaire présenté par la ministre des Finances de la Saskatchewan, Donna Harpauer, l'automne dernier.

Pour l’année 2022-2023, on prévoit déjà un surplus budgétaire de plus de 2 G$, mais ça pourrait être encore plus , précise-t-il.

Daniel Béland affirme qu’il y a beaucoup d’enjeux qui nécessitent du financement, comme l’inflation, la santé et l'éducation. D’après lui, malgré le surplus budgétaire attendu, il faut faire preuve de prudence avec les dépenses prévues.

Il y a beaucoup d’incertitudes au Canada et à l’échelle mondiale concernant la situation économique et l’inflation, voire un risque de récession. Les prix des ressources naturelles peuvent changer très rapidement et nous n’avons aucun contrôle sur ça , note-t-il

Le directeur de l'Institut d'études canadiennes et professeur au département de science politique à l’Université McGill, Daniel Béland. Photo : Radio-Canada

On ne peut pas prévoir, mais en ce qui concerne le pétrole par exemple, si le conflit en Ukraine ralentit, la situation pourrait être changée et là, on n'a aucun contrôle non plus , précise-t-il. Selon lui, il faut être prévoyant avec les dépenses et prendre en considération l’incertitude économique actuelle.

Équilibrer le budget pour la santé

Daniel Béland estime qu'il faut s’attendre à un investissement important dans le secteur de la santé, notamment après la déception concernant l’annonce du gouvernement fédéral de 5,94 G$ sur 10 ans pour l’amélioration des soins dans la province.

La Saskatchewan a récemment signé une entente avec Ottawa au sujet du financement fédéral de la santé. Alors, la pression est là pour dépenser davantage en matière de santé [...] Dans le dernier budget, il y avait déjà une augmentation importante de 4,5 %, soit environ 800 M$ , souligne-t-il.

Avec l’augmentation des prix du pétrole et de la potasse, M. Béland estime que la Saskatchewan peut contribuer amplement au domaine de la santé. La Saskatchewan devrait normalement être capable, au moins, d'équilibrer le budget en matière de santé pour l’année à venir , note-t-il.

Dépenses ponctuelles

Le professeur se demande également comment le gouvernement de la Saskatchewan va aider sa population pour face à l’inflation en cours.

On a déjà envoyé des chèques aux Saskatchewanais dans le passé récent. Est-ce qu’on va renvoyer les chèques ou on va faire d’autres choses? Quand on voit le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan, ils aimeraient bien qu’on fasse davantage pour les gens, surtout pour les gens à faible revenu , précise Daniel Béland.

Il estime également que les dépenses ponctuelles pour aider les Saskatchewanais peuvent jouer en faveur du Parti saskatchewanais pour l'élection provinciale prévue en 2024.

Ceci ce n'est pas un budget préélectoral, mais évidemment les membres du Parti saskatchewanais pense déjà à 2024. Comme ça, on peut imaginer d'autres mesures pour aider les gens pour faire face à l'inflation parce que c'est toujours bon sur le plan d'électoral , estime Daniel Béland.

Long terme et court terme

Selon Daniel Béland, cette année, les Saskatchewanais pourraient être surpris par la taille du surplus budgétaire . Cependant, il se demande comment le gouvernement va gérer ses dépenses pour l’avenir.

Nous allons voir si le gouvernement sera plus conservateur avec ses dépenses pour faire plus de surplus budgétaire ou s'il va essayer de beaucoup dépenser afin d’aider les gens pour faire face à l’inflation , dit-il.

La surprise sera si on décide d'accélérer les dépenses d’une façon dramatique ou si on est conservateur et on pense plus à être prudent parce qu’on sait que les prix des ressources naturelles tendance à changer , ajoute-t-il.

Avec les informations de Noémie Rondeau