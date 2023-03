Le traditionnel festival du printemps Thaw di Gras de retour cette année à Dawson

C’est un carnaval du printemps, plusieurs villes en ont un, mais celui-ci est vraiment spécial , se réjouit le maire de Dawson, Bill Kendrick.

Paul Robitaille a notamment animé la compétition de curling humain lors du carnaval du printemps Thaw di Gras. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

C’est vraiment une célébration d’activité de fin d’hiver, c’est de sortir et de s’amuser dans le meilleur temps de l’année. La plupart du monde, on aime ça, vraiment [le mois de] mars parce que ça signale non seulement la fin de l’hiver, mais aussi le début du temps chaud avec de longues journées , souligne de son côté le gérant des parcs et centres récréatifs de la Ville, Paul Robitaille.

« Pour beaucoup de monde de Dawson, c’est leur fin de semaine préférée de l’année. » — Une citation de Paul Robitaille, gérant des parcs et centres récréatifs, Ville de Dawson

Une ambiance de fête

Samedi après-midi, partout dans les rues, l’ambiance est à la fête.

Un tournoi de hockey attire les curieux, installés sur le bord du mythique hôtel Westminster pour observer les joueurs. Un peu plus loin, des personnes testent leur force en lançant un baril de bière vide le plus loin possible.

Plusieurs équipes se sont affrontées dans le tournoi de hockey qui s'est organisé dans la rue samedi. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

C’est des affaires d’habitude un peu weird. On a un concours où on lance un œuf d’un participant à l’autre et l’équipe qui va le plus loin gagne , explique en riant Paul Robitaille.

Ce qui attire le plus les visiteurs et les familles, c’est le fameux tournoi de curling humain où une personne sur un tube est propulsée sur la glace pour y cumuler des points. Là-bas, les encouragements vont bon train.

Une course amicale de chien de traîneau a eu lieu sur la rivière gelée à Dawson. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Je n’ai jamais rien entendu de plus déjanté que ça. Je viens de France, ça fait 5 ans que j’habite au Yukon et c’est quelque chose que je n’avais encore jamais vu. Il était grand temps que je fasse le festival cette année , explique Stéphanie Maire, venue de Whitehorse pour assister à son tout premier Thaw di Gras.

« Ça fait plaisir aussi de voir autant de sourire sur les lèvres des gens après toute cette pénombre. » — Une citation de Stéphanie Maire

Cassandre Gaumont-Blais habite depuis plusieurs années à Dawson et travaille au musée. Pour l’occasion, elle a organisé un atelier de confection de chapeau en papier d’aluminium qui attire presque plus d’adultes que d’enfants. Je ne pensais pas qu’il y aurait autant de gens qui viendraient à notre événement.

Le lancer du baril de bière a permis aux participants de mesurer leur force et leur technique. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Le carnaval du printemps est un beau moment de l’année, selon elle, notamment pour la bonne humeur des gens qui sortent de l’hiver et se rassemblent à nouveau.

« C’est un moment pour être vraiment le plus social possible et d’avoir l’esprit de communauté et d’amener ça à Thaw di Gras. » — Une citation de Cassandre Gaumont-Blais

Selon le maire de Dawson, Bill Kendrick, le carnaval Thaw di Gras est une étape importante dans l'année pour les habitants de Dawson. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Bill Kendrick est d’ailleurs heureux de voir la communauté se rassembler, peu importe les âges puisque les activités attirent autant les plus jeunes que les plus vieux. Des gens de toutes les démographies s’amusent à Thaw di Gras, ce n’est pas seulement pour les enfants ou les adultes, il y en a pour tout le monde , assure-t-il.

Une tradition qui remonte à plusieurs décennies

Sans pouvoir préciser la date exacte de la première édition du Thaw di Gras, Paul Robitaille explique qu’un festival du printemps a toujours pris place à Dawson depuis environ les années 1950.

Dans les années 1990, ils ont commencé à appeler ça Thaw di Gras et là il y a eu plus d’activités un peu plus weird qui se passaient. Auparavant, c’était plus des courses de ski-doo et des affaires comme ça , explique-t-il.

Le spectacle de lip-syncs organisé par le Festival de musique de Dawson a lancé les festivités vendredi. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos