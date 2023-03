« La diversité, c’est à célébrer », la 22e Semaine internationale du Nord-Ouest est lancée

Parmi ces drapeaux, on peut, entre autres, y retrouver la Colombie, la République démocratique du Congo, l’Ukraine et la Thaïlande.

Lionel Zongo est arrivé au Nouveau-Brunswick en 2017. Il s’est établi à Moncton, puis à Miramichi, pour finalement s’installer à Edmundston en 2021.

Lionel Zongo a fièrement représenté son pays, le Burkina Faso, lors de la cérémonie de lundi. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Originaire du Burkina Faso en Afrique de l’Ouest, il croit que la Semaine internationale du Nord-Ouest est la preuve que la région apprécie et souligne l'arrivée des nouveaux arrivants comme lui.

C'est vraiment très beau parce que la diversité, c'est à célébrer. Aujourd'hui, une fois de plus, les communautés acadienne et canadienne nous ont montré que ce sont des peuples accueillants. On est vraiment honorés et on se plaît bien ici dit-il.

Lionel Zongo travaille actuellement en tant qu'agent de développement universitaire à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (UMCE).

Il a immigré au Canada grâce à de multiples bourses d’études et il trouve que la Semaine internationale du Nord-Ouest est une bonne occasion de mélanger diverses cultures.

« La communauté est en train de se métisser et ça fait plaisir. [...] Je souhaite en tout cas qu’il y ait des célébrations comme ça encore et encore. » — Une citation de Lionel Zongo

Cet événement est le fruit d'une création de l’ UMCE . À travers les années, plusieurs partenaires se sont rajoutés tels que le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Edmundston, le Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest et la Première nation malécite du Madawaska.

Lors de chaque dévoilement de drapeau, le représentant s'adressait au public dans sa langue maternelle. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

De plus en plus d'étudiants étrangers

Sébastien Deschênes, vice-recteur de l’ UMCE , explique que le nombre de nouveaux arrivants augmente d’années en années, que ce soit par l’arrivée de familles qui souhaitent s’installer dans la région ou bien des étudiants.

À titre d’exemple, à l’automne 2021, le campus d’Edmundston a recensé 46 étudiants provenant de l’international alors qu’à l’hiver 2023, ce sont maintenant 364 étudiants étrangers qui font partie de la communauté universitaire.

« On accueille beaucoup d’étudiants de l’international. Donc c’est important de montrer jusqu’à quel point on les apprécie puis jusqu’à quel point la diversité est importante pour nous. » — Une citation de Sébastien Deschênes, vice-recteur de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston

La Semaine internationale du Nord-Ouest est également un point de départ pour le recrutement d’étudiants selon Sébastien Deschênes.

Le vice-recteur évoque l’idée que c’est entre autres en accueillant une multitude d’étudiants étrangers et en faisant du bouche à oreille que l’ UMCE continue d'exister aujourd'hui.

Sébastien Deschênes trouve que la Semaine internationale du Nord-Ouest est une bonne façon de montrer la diversité qui existe dans la communauté universitaire. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

C'est très important pour le campus d'Edmundston de bâtir des solides relations à l'international pour notre recrutement. Pour assurer une population étudiante qui nous permet d'offrir une diversité de programme comme on l'offre actuellement , dit-il.