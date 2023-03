Fuite au site pétrolier Kearl : Ottawa envoie de l’eau embouteillée

Le gouvernement fédéral fournira de l’eau potable et du soutien psychologique aux communautés affectées par la fuite de produits chimiques au gisement Kearl de l’Impériale dans le nord-est de l’Alberta.

C’est ce qu’a annoncé la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hadju, lors d’une mise à jour de la situation par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, lundi.

Les communautés autochtones sont dévastées par la situation et elles ont peur que l’eau soit contaminée , a affirmé la ministre Patty Hadju en faisant référence à ses conversations avec les chefs Allen Adam de la communauté Chipewyan d’Athabasca et Billy-Joe Tuccaro de la communauté crie de Mikisew.

Le 15 mars, le chef Billy-Joe Tuccaro avait déclaré dans un communiqué que sa communauté n’utiliserait plus l’eau de la rivière Athabasca ni ne mangerait le poisson jusqu’à ce qu’elle obtienne une preuve que l’eau est sécuritaire et qu’elle ne contient aucun résidu chimique.

« L’objectif de mon ministère est de répondre aux besoins des communautés de façon efficace. Nous gardons tous les reçus » — Une citation de Patty Hadju, ministre des Services aux Autochtones

Audiences demandées par un comité parlementaire

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a annoncé qu’un comité parlementaire souhaitait entendre le Régulateur de l’énergie de l’Alberta (AER) ainsi que la pétrolière Impériale sur les raisons qui ont mené aux délais de neuf mois pour prévenir les agences fédérales et les communautés autochtones environnantes de la fuite.

D'après la ministre albertaine de l’Environnement, Sonya Savage, cette proposition est une distraction d'Ottawa qui aux prises avec des questions sur l’ingérence chinoise dans le système électoral canadien.

Je ne crois pas que c’est nécessaire , a-t-elle réagi avant d’entrer à la législature albertaine lundi. Nous avons plusieurs niveaux d’interventions en cours, effectuées conjointement par plusieurs agences. C’est une distraction, une façon de changer de cassette.

Création d’un groupe de travail conjoint

Steven Guilbeault s’est aussi engagé à créer un groupe de travail réunissant les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que des représentants autochtones qui permettront à tous les acteurs d'avoir en un temps rapide une information fiable sur la situation avec l'eau contaminée dans ces lacs artificiels .

Il espère trouver une solution à long terme pour les bassins de résidus miniers, prétextant que le cadre de surveillance actuel est défaillant .

La participation des communautés autochtones devra être plus importante dans nos futures interventions , estime le ministre de l’Environnement. L'idée que l’on peut continuer, comme ça, d'accumuler de l'eau toxique dans ces immenses lacs artificiels n'est pas une solution à long terme.

La ministre de l’Environnement de l’Alberta, Sonya Savage, a précisé que la création de ce groupe de travail incluant les communautés autochtones est attendue depuis longtemps et mijote dans la tête du gouvernement albertain depuis le début de l’incident à Kearl.

Le groupe de travail tiendra une première réunion le 23 mars, selon un communiqué d'Ottawa.

La communauté crie Mikisew a envoyé une lettre ce week-end demandant au gouvernement fédéral de poser un certain nombre de gestes , a affirmé le ministre Steven Guilbeault en conférence de presse.

Le gouvernement dit étudier ces demandes.

Il a aussi précisé que des agents d’application de la loi d’Environnement et Changement climatique Canada surveillent les travaux de nettoyage et qu'ils recueillent plus d’informations à l’issue d’inspection .

Des agents du ministère de l’Environnement albertain se trouvent aussi sur place pour effectuer des tests supplémentaires, confirme Sonya Savage.

Radio-Canada n’avait pas reçu de copie de la lettre avant de publier cet article.