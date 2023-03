Plus de ressources pour soigner les dents des personnes démunies de Québec

Depuis 2015, deux après-midi par semaine, les dentistes de la clinique dentaire SPOT reçoivent des patients qui, souvent, ont très mal. Puisque la liste d’attente est longue, ce sont eux qui sont vus en priorité.

« Ça fait en sorte qu'on était obligé de prioriser les choses plus urgentes et que c'est plus difficile pour nous d'être dans la prévention [la] promotion, alors que c'est dans nos valeurs. Donc, là, le but, c'est de tendre vers ça » — Une citation de Marie-Pier Landry, coordonnatrice générale, clinique communautaire SPOT

Les patients seront reçus dans les locaux de la maison Mère-Mallet, rue Richelieu dans le Vieux Québec.

Les patients de la clinque SPOT n'ont pas les moyens d'aller dans un cabinet privé pour obtenir des soins. Photo : Radio-Canada

Ils seront vus par des dentistes et étudiants en médecine dentaire bénévoles de l’Université Laval et accompagnés d’un pair aidant pour aider à contrôler leur anxiété dentaire, nous explique la Dre Andrée Dawson, professeure à la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval et bénévole à la clinique SPOT. Ça permet de faire des examens dentaires, des évaluations, faire des détartrages, des nettoyages, faire des plombages [...] mais de façon très conservatrice, dans la douceur.

L’importance de la prévention en médecine dentaire

Marie-Pier Landry, la coordonnatrice de SPOT parle de prévention dite secondaire, même si un utilisateur se présente avec plusieurs caries en bouche. Notre postulat, c’est qu’il n’est jamais trop tard et on peut toujours prévenir que ça s'aggrave , elle ajoute: et puis [on peut] faire de la promotion [...] sur la santé et d’accompagner les gens là-dedans.

En ajoutant une demi-journée de services dentaires par semaine, la Coordonnatrice de la clinique SPOT souhaite faire davantage de prévention. Photo : Radio-Canada / Claude Bernatchez

Même si un patient se présente parfois avec de nombreuses caries en bouche, en médecine dentaire, on pense qu'il faut éviter les interventions trop invasives et préserver au maximum l'intégrité de la bouche.

« On reçoit souvent une population ayant beaucoup, beaucoup de caries. Ils peuvent avoir une dizaine ou plus de caries, donc c'est une façon de [prendre] en charge, d'arrêter la carie idéalement rapidement pour prévenir et éviter de futures urgences. » — Une citation de Dre Aimée Dawson, Professeure ;a ka Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval et bénévole à la clinique SPOT

120 000$ pour un projet pilote de deux ans

Le projet est financé par l’OBNL Green Shield et administré par la Fondation Québec Philanthrope. Dans les deux prochaines années, SPOT devra aménager un nouveau local avec du matériel dentaire, accueillir ses premiers patients et évaluer l’impact de la nouvelle offre de services.

Green Shield Canada Offre un service d’assurance collective et individuelle. C’est aussi un fournisseur de soins de santé (programme d’aide aux employés et télémédecine par exemple)

L’OBNL réinvestit ses profits au sein des collectivités.

Pour les soins dentaires, le plan stratégique 2020-2025 prévoit investir 20 millions de dollars à travers le Canada.

Milite pour une couverture publique plus étendue des soins dentaires.

Pour l’instant, on ne sait pas combien de personnes supplémentaires pourront voir les dentistes de la clinique SPOT quand elle ouvrira ses portes sur la rue Richelieu en 2024. Pour la coordinatrice Marie-Pier Landry, avec l’ajout d’une demi-journée de soins par semaine, l’objectif n’est pas quantitatif, mais qualitatif. Si les personnes viennent, puis qu'on a besoin de prendre soin davantage de leur santé mentale, de les sécuriser, pour qu'ensuite ils aient obtenir des soins plus invasifs, on va quand même prioriser ça .

L'expérience du projet pilote permettra d’évaluer si les soins moins invasifs qu’on souhaite offrir permettront de traiter plus de patients.