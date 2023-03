Plus de 1400 personnes s’opposent aux expropriations liées à la voie de contournement

L’opposition à la voie de contournement ferroviaire dans la région de Lac-Mégantic continue. Vendredi dernier, les avocats qui représentent des propriétaires touchés par le processus d'expropriation se sont rendus à Montréal pour déposer plus de 1400 contestations contre l’avis d’intention publié il y a quelques semaines au bureau de Services publics et Approvisionnement Canada, de qui relève le processus d’expropriation.

La loi sur l’expropriation, dans l’article 9, prévoit que les gens ont 30 jours [pour contester], s’ils ne sont pas d’accord avec l’avis d’expropriation. Alors c’est ce qu’on a fait. Au départ, on croyait avoir une centaine de lettres, et à notre grande surprise, on en a eu entre 1400 et 1500. Au lieu de les envoyer par huissier comme on avait prévu au départ, ou par courrier, on est allés les porter directement à Montréal , explique l’avocat Daniel Larochelle.

Les signataires viennent surtout de Frontenac et de Milan, indique-t-il.

Ce que la loi prévoit, en vertu de l’article 9 et 10, c’est qu’un enquêteur doit être nommé, qui va probablement être à la retraite, donc on est dans un processus judiciaire, et non pas dans un processus de consultation comme on a eu avant. Cet enquêteur-là doit tenir des audiences publiques, donc informer chacune des personnes qui ont déposé un avis de contestation, les informer, les rencontrer. Cet enquêteur-là peut aussi se déplacer sur les lieux, et doit remettre un rapport par la suite , ajoute-t-il.

Selon lui, le rapport de l'enquêteur devrait être terminé d'ici la fin de l'été 2023.