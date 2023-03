RTC: des billets à rabais pour les usagers à faible revenu dès le 1er mai

C'est ce qu'on peut lire dans un sommaire décisionnel de la Ville de Québec du 15 mars dernier. L'entrée en vigueur était initialement prévue pour le 1er avril.

Les titulaires d'une carte d'admission valide du Service de transport adapté de la Capitale pourront également bénéficier de ce rabais.

La mise en oeuvre du projet-pilote, qui s'étalera sur huit mois, coûtera 750 000$ à la Ville de Québec.

Cette tarification sociale a comme objectif de rendre plus accessible le transport en commun aux personnes défavorisées de Québec.

Pour obtenir la carte Équimobilité, les requérants devront remplir un formulaire, y inclure une copie d'une pièce d'identité avec photo, et prouver que leur revenu est inférieur au seuil de la pauvreté au moyen d'un document.

Le tout devra être transmis au Bureau d'arrondissement de La Cité-Limoilou ou de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge.

Pour moi ce qui est important c'est de mettre [le programme]en place. a indiqué le maire de Québec, Bruno Marchand, lundi.

« Est-ce que la procédure peut être allégée? (...) C'est toutes des choses qu'on regarde. Le but c'est que ce soit le plus simple possible. »