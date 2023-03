Mauro Chies, confirmé au poste de président-directeur général de Services de santé Alberta

AHS a annoncé sa nomination lundi, en indiquant qu’il a été choisi par un comité de sélection dirigé par l’administrateur intérimaire, le Dr John Cowell, après avoir examiné des candidats internationaux et nationaux hautement qualifiés .

Mauro Chies occupait le poste de président et chef de la direction par intérim d’ AHS depuis le 4 avril 2022, après que la Dre Verna Yiu, en service depuis 2016, a quitté son poste de PDG .

Je suis absolument ravi que Mauro ait accepté le poste permanent de président et chef de la direction des Services de santé de l’Alberta , déclare le Dr Cowell dans un communiqué lundi.

« En plus de sa vaste expérience, Mauro apporte un désir de stimuler l’innovation et le changement qui aideront les employés et tous les Albertains à faire l’expérience d’un système de santé plus accessible, efficace, efficient et responsable – favorisé par une culture organisationnelle fondée sur la sécurité et la confiance. »