Une trentaine de dauphins meurent coincés entre des blocs de glaces à Terre-Neuve

Plus de 30 dauphins sont morts après avoir été pris au piège par des morceaux de banquises en mouvement pendant le week-end, près de Carbonear à Terre-Neuve.

Les efforts de sauvetage des résidents de la région, des agents des pêches et des membres du groupe à but non lucratif Whale Release lancées samedi, sont restés sans succès.

Le groupe a tenté d'utiliser des traîneaux et des bâches pour essayer de déplacer les animaux échoués vers les eaux libres de glace. Ils sont parvenus à en sauver quelqu'uns mais le lendemain, la glace avait atteint la zone où ils avaient été relâchés.

Nous pensions qu'il y en avait cinq, six ou sept qui étaient dans la glace là-bas, mais quand la glace s'est dissipée, beaucoup d'entre eux étaient morts, nous ne les avons tout simplement pas vus. La glace les avait recouverts , déclare-t-il.

Wayne Ledwell de Whale Release and Strandings a expliqué lundi que ces animaux se déplacent en eau libre, et lorsqu'ils manquent d'espace, ils sont forcés de remonter sur le rivage ou sur la banquise, ce qui les tue. Selon le specialite, lors des opérations de sauvetage, le temps est compté pour les dauphins. Ils ne peuvent survivre longtemps une fois hors de l'eau.

Conditions météorologiques peu favorables

Wayne Ledwell précise, par ailleurs, que les conditions météorologiques du week-end avait été difficile et que personne n'aurait pu faire grand-chose.

Même si les sauveteurs avaient pu se rendre là où le groupe s'était échoué, la banquise était trop dangereuse , soutient-il.

Selon lui, cette catastrophe survient régulièrement et touche aussi bien les dauphins que les baleines bleues, les baleines à bosse.

Il y a quelques jours, plus de 12 dauphins ont été empêtrés entre des blocs de glaces à Heart's Delight-Islington. Trois d'entre eux ont connu le même sort que ceux de Carbonear.

Rien n'indique, cependant, que les dauphins trouvés à Carbonear faisaient partie du même groupe qui avait été piégé à Heart's Delight-Islington.