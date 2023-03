Netflix souhaite ajouter une quarantaine de jeux mobiles à son catalogue en 2023

Les quelque 230 millions de personnes abonnées au service peuvent déjà jouer à une série de jeux mobiles, dont les titres québécois Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, du studio Tribute Games, et Spiritfarer, de Thunder Lotus Games, ajoutés récemment.

«Spiritfarer» est le troisième jeu du studio indépendant montréalais Thunder Lotus. Photo : Twitter @ThunderLotus

Parmi les jeux qui devraient gonfler le catalogue en 2023, on compte le titre de construction de villes inversées Terra Nil, dont la sortie est prévue le 28 mars, et le jeu d’énigmes Paper Trail.

Netflix a signé une entente avec Ubisoft pour trois jeux vidéo exclusifs à la plateforme, qui incluent notamment Valiant Hearts: Coming Home, offert récemment aux personnes abonnées au service de diffusion en continu. Cette collaboration comprend également le titre Mighty Quest: Rogue Palace, situé dans le même univers que The Mighty Quest for Epic Loot.

Il faut détenir un compte actif avec le service de diffusion en continu pour jouer aux jeux vidéo du catalogue de Netflix. Photo : Netflix

Le géant a aussi annoncé une suite au jeu Love Is a Game, basé sur sa téléréalité ultrapopulaire Too Hot to Handle.

D’autres jeux sont déjà prévus pour 2024, comme la série de casse-tête Monument Valley, dont le studio a annoncé la suite.

L’entreprise a par ailleurs dévoilé qu’elle travaillait sur un nouveau titre, encore non annoncé, en collaboration avec le studio Super Evil Megacorp, le développeur de Vainglory, qui se spécialise dans les combats d’équipe.

Netflix place ses pions

En tout, Netflix compte 70 jeux vidéo en développement avec ses partenaires et 16 en préparation dans ses studios internes. Et le géant ne cache pas ses intérêts pour le jeu vidéo en nuage (cloud gaming), qui permettrait aux joueurs et joueuses de lancer des parties de ses jeux sur ordinateur, console et téléphone intelligent.

Sa promesse : de nouveaux titres tous les mois jusqu’à la fin de l’année 2023, dont des chouchous indépendants, des succès primés, des jeux de rôle (RPG), des aventures narratives [et] des jeux de réflexion .

Les jeux mobiles du catalogue de Netflix sont réservés aux personnes abonnées au service. Il suffit de télécharger les applications des jeux sur les magasins App Store ou Google Play Store et de s'y connecter avec ses identifiants Netflix.