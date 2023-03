Une journée complète au théâtre pour découvrir l’œuvre de Michel Tremblay 

La traversée du siècle, imaginée en collaboration avec feu André Brassard, et adaptée et mise en scène par Alice Ronfard, raconte l’histoire du Québec à travers le parcours de trois personnages phares des œuvres de Michel Tremblay : Victoire, Albertine et Thérèse.

Après une mise en lecture à l’Espace Libre le 27 août dernier, l'œuvre a été déclinée en 40 épisodes d’une série balado divisée en six chapitres, dont les trois premiers sont déjà offerts sur OHdio.

L'œuvre sera maintenant présentée sur scène; un spectacle d’une durée de 12 heures, ce qui peut sembler inconcevable à première vue. [Il y aura] quand même deux pauses pour le lunch, des entractes à chaque heure et demie , nous rassure Alice Ronfard, qui précise que le spectacle, sans pauses, dure environ 8 heures.

« On décide de passer une journée dans un théâtre, à écouter cette fabuleuse histoire. C’est comme une odyssée québécoise. » — Une citation de Alice Ronfard

Sept théâtres de Montréal ont répondu à l’appel un peu fou de la metteuse en scène et présenteront le spectacle une seule fois chacun au cours de la saison 2023-2024.

Il s’agit du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui (26 août 2023), de l’Espace Libre (2 septembre 2023), du Théâtre La Licorne (20 avril 2024), du Théâtre de Quat’Sous (25 mai 2024), du Théâtre du Rideau Vert (8 juin 2024), de Duceppe (15 juin 2024) et du Théâtre du Nouveau Monde (29 juin 2024).

Sept pièces de théâtre et deux grandes sagas

À travers les yeux de Victoire, d'Albertine et de Thérèse, le public sera témoin des transformations subies par la société québécoise au 20e siècle. Les thèmes chers à Michel Tremblay seront mis en valeur, du métissage à l’homosexualité en passant par le désir d’émancipation et la place des femmes.

Sur les conseils d’André Brassard, je suis vraiment partie sur l’histoire de la famille, donc ça concerne à peu près sept pièces de théâtre et deux grandes sagas – Chroniques du Plateau-Mont-Royal et La diaspora des Desrosiers, explique Alice Ronfard. J’ai aussi pris Victoire! ainsi que Le peintre d’aquarelles, où l'on retrouve Marcel 50 ans plus tard à l’asile psychiatrique.

Le metteur en scène André Brassard, grand ami de Michel Tremblay, est décédé le 11 octobre 2022. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le manuscrit de l'auteure et metteuse en scène fait environ 4000 pages, dans lesquelles elle a tenté de remettre dans l’ordre les multiples morceaux de l'œuvre de Tremblay, qui a fait un Star Wars dans sa façon de raconter les choses dans le désordre, illustre Alice Ronfard.

Ce qui m’a fascinée dans l’écriture, c’est que le théâtre et le roman se répondent tout le temps. Quand on lit les romans, on se dit "Ah OK, ça c’est la genèse de telle pièce."

La pièce mettra en vedette plusieurs interprètes du Québec, dont Céline Bonnier, Évelyne Rompré, Emmanuel Schwartz, Marie-Élaine Thibault, Francis Ducharme et d’autres. Les billets seront mis en vente dans tous les théâtres concernés dès le vendredi 14 avril 2023.