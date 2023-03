Une membre du Conseil de santé d’Ottawa victime de commentaires blessants sur son poids

Elyse Banham dénonce les commentaires blessants à son endroit. Celle qui est membre du Conseil de santé d'Ottawa depuis un peu plus de quatre ans, a reçu une lettre datée du 12 janvier, dans laquelle une femme l'accuse de ne pas être un bon modèle de santé pour les résidents d'Ottawa, en raison de son poids.

L’auteure de cette missive va même jusqu’à estimer combien de livres en trop devrait perdre Mme Banham.

Dans un gazouillis sur son compte Twitter, Elyse Banham affirme qu’elle a été humiliée et blessée , mais qu’elle compte se défendre. Elle ajoute qu'à travers elle, c’est le combat de toutes les femmes qu’elle veut porter parce que les préjugés rendent le travail difficile.

Elyse Banham dit que lorsqu’elle a reçu la lettre, elle s’attendait aux propos haineux habituels en lien avec le déploiement des cliniques de vaccination contre la COVID-19. Elle affirme avoir été très surprise de voir que les commentaires portaient sur son poids.

Par ailleurs, Elyse Banham soutient qu’elle n’a jamais douté de la capacité des gens à être désagréables les uns envers les autres. Toutefois, elle ne se souvient pas avoir été aussi directement attaquée, surtout par une personne qui met en cause ses compétences en raison de son apparence physique.

« Personne n’a envie qu’on lui dise qu’il a 20 livres de trop. Je peux vous dire que je n’ai pas apprécié cette partie de ma journée. » — Une citation de Elyse Banham, membre du Conseil de santé d'Ottawa

Pour Elyse Banham, tous les types de corps existent et peuvent être en bonne santé. Elle a d'ailleurs expliqué pourquoi elle a choisi de publier la lettre sur Twitter.

Je voulais que les gens reconnaissent que ce n’est pas correct. Alors oui, j’étais frustrée. Mais surtout, j’ai reçu des milliers de réponses positives et encourageantes, qui reconnaissaient vraiment que les femmes peuvent apporter une contribution plus importante, quelle que soit leur apparence. Et j’en suis fière , soutient-elle.

Catherine Kitts, conseillère municipale du quartier Orléans-Sud-Navan et présidente du Conseil de santé, a qualifié la lettre d'horrible . Mme Kitts s'est dite triste non seulement pour Mme Banham, mais aussi pour l'auteure de la lettre qui a pris le temps d'envoyer un message aussi haineux.

Je suis fière que la Mme Banham ait dénoncé [la lettre], car cela demande du courage, et j'ai été ravie et non pas surprise de voir cette vague de soutien à son égard , a déclaré Mme Kitts.

Mme Banham est un atout formidable pour le conseil de santé. Elle est une excellente collaboratrice et une membre très appréciée, et c'est ce qu'il faut retenir. Ses contributions au conseil sont très éloquentes. Les attaques vitrioliques sont un aspect peu glorieux du service public , poursuit Mme Kitts, et des situations comme celle-ci nous rappellent que c'est ce à quoi nous sommes confrontés tous les jours .

Le tour de taille comme critère de compétence

Jill Andrew, cofondatrice du groupe de pression Body Confidence Canada, croit que lorsque les femmes occupant des postes publics sont la cible de discrimination et de harcèlement fondés sur l'apparence physique, cela ne crée certainement pas le type de climat accueillant et inclusif dont nous avons besoin pour qu’un plus grand nombre de femmes fortes se manifestent. C’est donc décevant .

Jill Andrew, cofondatrice de Body Confidence Canada Photo : Radio-Canada

Trop souvent, les femmes sont jugées, non pas en fonction de leur intelligence, de la qualité de leur travail ou de leur expérience professionnelle, mais en fonction de leur tour de taille. C’est absolument absurde… cela peut distraire beaucoup d’entre nous des tâches qui nous incombent , dit-elle

Pour la nutritionniste Marie-Josée Rainville, nous vivons dans une société où il y a un modèle corporel unique qui est mis de l’avant et valorisé. Selon elle, ce modèle est associé à tort à la santé et au succès.

Marie-Josée Rainville, nutritionniste Photo : Radio-Canada

On a l’impression que les gens qui vivent dans un corps plus mince ont de la volonté. Qu’ils prennent soin d’eux. N’importe quel corps qui ne cadre pas avec cet idéal va être vu comme hors critère.

« On a des questions à se poser : est-ce qu’on veut une société qui est beaucoup plus inclusive qui permet à tout le monde de bénéficier de tous les services. » — Une citation de Marie-Josée Rainville, nutritionniste

Au-delà de la colère, Elyse Banham garde tout de même un brin d’optimisme. Elle lance un message d’espoir aux personnes qui vivent ce genre de stigmatisation au quotidien.

Il y aura des gens qui s’en prendront à vous, mais regardez les gens qui viennent vous défendre.

Avec les informations de CBC News, Camille Kasisi-Monet et Mohamed Tiéné