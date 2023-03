Transition Québec veut que la Ville acquière les ruelles du Vieux-Limoilou

La cheffe de Transition Québec soutient que la municipalisation des ruelles du Vieux-Limoilou accélérerait les différents projets visant à les verdir. Elle reproche à l’administration Marchand de faire traîner le dossier.

Jackie Smith rappelle qu’à l’heure actuelle, il revient aux riverains de gérer le déneigement, le verdissement et l’entretien des ruelles, qui servent à la fois de stationnement pour les voitures, d’espaces où aménager des parcs et de zone de passage aux cyclistes, piétons et automobilistes.

Jackie Smith a présenté lundi après deux avis de propositions qu'elle entend déposer au conseil municipal. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

En faisant l’acquisition des ruelles, la Ville les déchargerait d’un important fardeau , plaide la conseillère de l’opposition.

Ce ne sont pas tous les riverains qui veulent participer. Les citoyens engagés sont pris à gérer les plaintes, gérer les contrats et faire toute la gestion que la Ville fait par ailleurs dans les autres voies, dans les autres rues. Et c'est une injustice terrible pour les résidents du Vieux-Limoilou , a fait valoir Mme Smith lors d’un point de presse à l’hôtel de ville de Québec lundi après-midi.

Droit de préemption

Elle rappelle que l’adoption du projet de loi 37 par l’Assemblée nationale l’an dernier donne aux municipalités québécoises le pouvoir d’acquérir des immeubles à toutes fins municipales au moyen d’un droit de préemption.

En adoptant un règlement en vue d’exercer son droit de préemption, la Ville de Québec pourrait procéder au rachat des ruelles auprès de leurs divers propriétaires, dont Revenu Québec.

Le droit de préemption permet à un organisme municipal qui l’exerce d’acquérir en priorité sur tout autre acheteur des immeubles préalablement déterminés sur son territoire. Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

La conseillère joint également sa voix à celle de plusieurs groupes environnementaux qui réclament la suspension de tout développement immobilier et industriel dans les zones boisées situées sur le territoire de la Ville de Québec.

Des citoyens du Vieux-Limoilou en ont assez de voir leurs ruelles à l'abandon et espèrent des projets de verdissement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / David Rémillard

Cette demande survient quelques jours après la publication, par la Ville de Québec, des résultats de son portrait des boisés.

L’étude menée par la Municipalité révèle que 17 % de la superficie boisée qu’on retrouve à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, soit 562 hectares sur 3249 hectares répartis dans 50 boisés, est actuellement concernée par un projet de développement.

Moratoire réclamé

À ce rythme, calcule Jackie Smith, il ne restera plus aucun boisé épargné par un projet de développement d’ici 5 ans, d’où l’importance, dit-elle, de légiférer pour freiner l’octroi de permis de construction dans les zones boisées.

Je demande qu'on adopte un règlement de contrôle intérimaire afin de suspendre dès maintenant le développement immobilier et industriel en zone boisée et plutôt favoriser les consolidations des milieux bâtis existants et des autres terrains qui sont bétonnés ou sous-utilisés , précise-t-elle.

Près de 20 % de la superficie boisée située à l'intérieur du périmètre urbain de la Ville de Québec est concerné par des projets de développement immobilier ou industriel. Sur la photo, le boisé de la rue de Joinville. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La conseillère municipale de Limoilou emboîte ainsi le pas à différentes organisations, dont le Conseil régional de l’environnement pour la région de la Capitale-Nationale, selon qui il sera impossible d’atteindre les objectifs de la Vision de l’arbre de la Ville de Québec sans décréter un moratoire dans les zones boisées.

Jackie Smith y voit un argument de plus en faveur de l’acquisition des ruelles du Vieux-Limoilou.