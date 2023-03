Le Manitoba crée une unité d’intervention intégrée pour les personnes disparues

À travers cette unité , des coordinateurs spécialisés au sein du Service de police de Winnipeg seront disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour gérer les cas de personnes portées disparues.

Le chef du Service de police de Winnipeg, Danny Smyth, précise que les coordinateurs sont formés pour échanger des informations entre les services de police et leur affecter des ressources appropriées.

Cette coordination renforcée garantit une enquête rapide et un moyen efficace de communiquer avec les familles qui s’inquiètent de la disparition d’un être cher , a-t-il précisé.

Pour le ministre de la Justice du Manitoba, Kelvin Goertzen, les disparitions de personnes sont une réalité inacceptable.

Le Manitoba a connu des taux élevés de personnes disparues au cours des dernières années et, en 2021, 63 % des enfants disparus étaient des filles en fugue. , estime-t-il.

Kelvin Goertzen affirme qu'à travers la création de l'unité d'intervention intégrée pour les personnes disparues, le gouvernement provincial s’aligne sur plusieurs recommandations du rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Il ajoute que cette unité mettra aussi l'emphase sur le besoin d’interventions communautaires de première ligne mieux soutenues et d’une force policière plus souple, transparente et responsable.

La ministre des Familles, Rochelle Squires, a affirmé que des ressources dédiées aux services à l’enfant et à la famille seront aussi affectées à l’unité d’intervention intégrée afin de permettre une réponse collaborative.

Nous voulons que les jeunes soient dirigés vers les bons programmes de soutien, tout en veillant à ce que les forces de l’ordre interviennent à temps dans les cas qui le nécessitent , a déclaré la ministre des Familles.

Le commandant de la GRC du Manitoba, Rob Hill, a expliqué qu’environ 10 disparitions sont signalées chaque jour, pour un total de 3500 disparitions dans la province chaque année.

Rob Hill a bon espoir que cette meilleure coordination des services permettra d’accélérer les efforts de recherche pour retrouver les personnes disparues.

Cet investissement fait partie des 52 millions de dollars annoncés dans le budget 2023 pour lutter contre les crimes violents.