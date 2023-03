Un compacteur aide des fermiers d’Agassiz à réduire leur pollution plastique

Des étudiants de l’Université de la Vallée du Fraser (UFV) et l'organisme à but non lucratif AgriRécup (Cleanfarms), ont créé un compacteur pour réduire les déchets plastiques des fermes. Des fermiers d’Agassiz, dans la vallée du Fraser, affirment avoir recyclé près de 700 tonnes à l’aide de cette machine l'an dernier.