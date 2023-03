Le vérificateur général de la Ville s’intéresse aux milieux humides du Carrefour 40-55

La présente a pour but de vous informer que nous amorçant des travaux préliminaires afin d’évaluer la pertinence de réaliser un audit d’optimisation des ressources , peut-on lire dans la correspondance envoyée par le vérificateur Jacques Bergeron au directeur général d’Innovation et développement économique (IDE) et au directeur de l'aménagement et du développement urbain de la Ville.

Le projet de développement du parc industriel et qui entraînera la destruction de milieux humides a créé des divisions au sein de la population et des élus.

En vue d’obtenir une connaissance appropriée des activités inhérentes à la gestion des risques liés à la problématique des milieux humides dans le cadre du projet du Carrefour 40-55, nous procéderons à la cueillette d’informations au moyen d’entrevues et d’analyses des processus importants , peut-on aussi lire dans le document daté du 8 mars 2023.

Au terme de ces démarches, le Bureau du vérificateur décidera s’il va de l’avant avec une enquête plus approfondie.