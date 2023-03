La levée du drapeau franco-manitobain, aussi un rappel des enjeux chers à la communauté

La levée du drapeau franco-manitobain à l’hôtel de ville de Winnipeg et devant l’Assemblée législative, lundi, a aussi été une occasion de rappeler les enjeux chers à la communauté, comme les services en français et le rayonnement de l'Ouest canadien francophone.

À l'hôtel de ville, le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, a lancé la cérémonie soulignant la Journée internationale de la Francophonie avec quelques mots en français, en présence des conseillers municipaux Mathieu Allard (Saint-Boniface) et Markus Chambers (Saint-Norbert-Rivière Seine).

Mathieu Allard indique que cette journée est symbolique, mais rappelle que tout le monde reconnaît qu’il y a encore du travail à faire pour améliorer les services en français à Winnipeg .

Il ajoute qu’une partie des défis consiste à servir, en français, tous les Winnipégois dans les différentes circonscriptions et non pas seulement ceux résidant à Saint-Boniface, Saint-Vital ou à Saint-Norbert-Rivière Seine .

La Ville possède des lois qui protègent la communauté francophone, mais le problème c’est l’application de ces lois , souligne-t-il.

Le conseiller municipal Mathieu Allard était accompagné par sa fille Camille Saltel-Allard pour la cérémonie. Photo : Radio-Canada / Maad Chaara

Aussi présent à l’hôtel de la Ville, le vice-président de la Société de la francophonie manitobaine (SFM), Derrek Bentley, revient sur le côté symbolique de cet événement. Il rappelle que les Franco-Manitobains ont participé « à la fondation de la ville de Winnipeg ».

Le conseiller Allard a soumis dernièrement une motion pour s’assurer que la Ville respecte ses engagements en matière des services en français. Cela est un pas de plus pour garantir et préserver l’emploi du français à Winnipeg , déclare-t-il.

Le vice-président de la Société de la francophonie manitobaine (SFM), Derrek Bentley. Photo : Radio-Canada / Maad Chaara

Il précise que les organismes francophones, dont la SFM , continuent à collaborer avec la Ville de Winnipeg pour améliorer les services offerts en français, que cela soit pour la communauté franco-manitobaine ou pour les nouveaux arrivants francophones qui choisissent de s’installer à Winnipeg.

Un peu plus tard dans la journée, le drapeau franco-manitobain a aussi été hissé devant l’Assemblée législative du Manitoba. La ministre provinciale des Familles et responsable des Affaires francophones, Rochelle Squires, et l’ambassadeur français au Canada, Michel Miraillet, ont participé à la cérémonie.

Ce dernier rappelle que sa mission est aussi de rappeler qu’il y a un autre Canada [en dehors du Québec], de développer la relation entre la France et les autres provinces, notamment à travers le milieu universitaire, et d'amener les entreprises françaises à s’installer dans l’Ouest canadien .

« C’est facile [pour les francophones] d’être au Canada quand on est au Québec, mais des fois c’est plus compliqué quand on est dans [les Praires], par exemple . » — Une citation de Michel Miraillet, ambassadeur de la France au Canada

L’ambassadeur français au Canada précise que son pays a un rôle déterminant, mais pas exclusif pour préserver la place de la francophonie dans la scène internationale .