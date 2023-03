Élection à l’Î.-P.-É. : parmi les déclarations des candidats, quelques exagérations

La campagne électorale à l'Île-du-Prince-Édouard est entrée dans sa troisième semaine. Les partis politiques multiplient les déplacements, les communiqués de presse et les déclarations pour s'attirer les faveurs des électeurs, le 3 avril prochain. Radio-Canada a recensé trois déclarations exagérées par les partis.

Sur la perte de forêts et de terres agricoles

Les verts ont été les premiers à proposer quelque chose pour la protection des côtes et des terres dans la campagne. Dans un gazouillis, ils attaquent fortement le bilan du gouvernement King.

« Sous le gouvernement King, l'Île-du-Prince-Édouard perd 39 acres de terres agricoles par jour. Nous avons perdu 20 % de ses forêts au cours de la dernière décennie. » — Une citation de Parti vert de l'Île-du-Prince-Édouard

En réalité, l'Île a bien perdu 20 % de sa surface forestière, mais entre 1990 et 2020. Le chiffre a été confirmé par le ministre Steven Myers en 2021. Il provient de l'étude de photos aériennes. Des chiffres intermédiaires sont par ailleurs disponibles : l'Île a perdu 6 % de ses forêts entre 1990 et 2000, 1,3 % entre 2000 et 2010.

Peter Bevan-Baker, chef du Parti vert de l'Île-du-Prince-Édouard Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

La déforestation lors de la dernière décennie a atteint un record, 13,8 %. Cumulée, cette baisse atteint donc 20 % sur 30 ans.

L'affirmation concernant les terres agricoles est juste, mais l'imputation de cette perte aux progressistes-conservateurs est exagérée.

Selon Statistiques Canada, il y avait 575 490 acres de terres agricoles en 2016 et 505 054 acres en 2021, soit 70 436 acres de moins.

Sur cinq années, ou 1825 jours, cela revient à 38,6 acres par jour. Le chiffre donné par les verts est donc correct.

Mais la période considérée est importante. Cette baisse a eu lieu entre 2016 et 2021, alors que le Parti progressiste-conservateur a remporté les élections en 2019. La province était auparavant aux mains des libéraux.

Il serait donc plus juste d'écrire que l'Île a perdu 38,6 acres de terres agricoles par jour sur une période qui chevauche le mandat des libéraux et celui des progressistes-conservateurs.

La population vieillit trop vite chez les libéraux

Le 15 mars, le Parti libéral de l'Île a publié un communiqué dévoilant sa stratégie pour le maintien à la maison des aînés.

« Selon Statistique Canada, le nombre d'insulaires âgés de 80 ans et plus devrait augmenter de 66,2 % en 2030. » — Une citation de Parti libéral de l'Île-du-Prince-Édouard

Sharon Cameron, cheffe du Parti libéral de l'Île-du-Prince-Édouard, le 8 mars 2023 à Charlottetown. Photo : La Presse canadienne / Brian McInnis

Cette affirmation pose plusieurs questions, dont celle du point de référence : 66,2 % de hausse par rapport à quelle année?

Les dernières projections  (Nouvelle fenêtre) de l'organisme fédéral, publiées le 22 août 2022, s'intéressent à la période 2021-2068. Statistique Canada module les paramètres démographiques pour aboutir à dix scénarios différents, de croissance plus ou moins lente, et de vieillissement plus ou moins rapide.

Résultat : il y avait, selon Statistiques Canada, 7400 insulaires âgés de 80 ans et plus en 2021, et il y en aura, en 2030, de 11 000 à 12 000 selon les différents scénarios. Soit une augmentation comprise entre 48,6 et 62,2%.

Le bureau provincial de la statistique publie également ses estimations démographiques, dont des projections.

Dans le dernier rapport,  (Nouvelle fenêtre) daté du 4 juillet 2022, l'évolution de la population est modélisée jusqu'en 2061. La tranche d'âge la plus âgée commence à 85 ans. La tranche précédente regroupe les personnes de 75 à 84 ans. Il n'est donc pas possible de vérifier exactement les propos du Parti libéral.

On voit cependant que la population d'aînés de 75 ans et plus était de 13 362 personnes en 2021. Il y en aura 19 560 en 2030, soit 46,4 % d'augmentation.

Ainsi, même en tenant compte d'une tranche de population plus large que celle des libéraux, on n’atteint pas le chiffre indiqué dans le communiqué de presse.

Dennis King vante les conditions d'emploi

Les progressistes-conservateurs s'abstiennent de critiquer l'opposition, préférant vanter leur bilan, tout en évitant soigneusement les chiffres. Certaines phrases grossissent toutefois le trait.

Vendredi 17 mars, le parti dirigé par Dennis King publie ses idées pour renforcer l'économie de l'Île. Une citation, attribuée à Dennis King, accompagne le communiqué.

« Nous avons le taux de chômage le plus bas de l'histoire et le nombre d'emplois le plus élevé depuis la Confédération. » — Une citation de Dennis King, parti progressiste-conservateur

Dennis King, chef du Parti progressiste-conservateur de l'Île-du-Prince-Édouard, le 6 mars 2023 à Charlottetown. Photo : La Presse canadienne / Brian McInnis

Là encore, il suffit de consulter les chiffres publiés par Statistique Canada pour vérifier cette affirmation. L'organisme publie mensuellement les caractéristiques de la population active,  (Nouvelle fenêtre) pour chaque province. Les données remontent à janvier 1976.

Concernant le taux de chômage, la dernière valeur est de 7,3 % en février 2023. Il a déjà été plus bas, notamment il y a deux mois à peine : 5,7 % en décembre 2022, le record depuis 1976. En juin, juillet, août et octobre 2022, il était également plus bas que le mois dernier.

Si le nombre d'emplois au sens strict est logiquement plus élevé aujourd'hui qu'en 1867, en raison de l'évolution démographique, il est plus pertinent de regarder l'évolution du taux d'emploi.

En février 2023, il est de 60,2 %. Autrement dit, six insulaires sur dix en âge de travailler ont un emploi. En avril 2013, par exemple, ce taux atteignait 62,9%, le record sur la période 1976-2023.

Globalement, le taux d'emploi était inférieur à ce qu'il est aujourd'hui de janvier 1976 à octobre 2009. À partir de cette date, il a dépassé la valeur actuelle à plusieurs reprises, notamment entre 2011 et 2015.

Si les données trouvées ne remontent pas jusqu'à la Confédération, on peut cependant affirmer que le taux d'emploi a été plus élevé dans l'histoire que sous le gouvernement King.