La Saskatchewan et Ottawa s’accordent pour investir 485 millions $ dans l’agriculture

Ottawa et la Saskatchewan ont annoncé un investissement de 485 millions de dollars sur cinq ans dans le secteur agricole de la province, lundi. Ces fonds visent, entre autres, à améliorer la résilience du secteur et à promouvoir une agriculture durable.

Ce nouvel accord sera en vigueur du 1er avril 2023 au 31 mars 2028, précise un communiqué de presse du gouvernement fédéral, publié lundi.

Selon la ministre fédérale du Développement économique rural, Gudie Hutchings, avec cet investissement, le fédéral vise à améliorer dans la durabilité économique, sociale et environnementale du secteur agricole ainsi que la résilience des chaînes d'approvisionnement.

Ces programmes et initiatives donneront aux producteurs de la Saskatchewan et aux transformateurs de nouveaux moyens pour continuer d'améliorer leur compétitivité tout en protégeant l'environnement , note-t-elle.

Selon les termes de l'accord, le financement est assuré à 60 % par le gouvernement fédéral et à 40 % par la province. L'ensemble de programmes produira des résultats dans cinq domaines prioritaires, note le communiqué.

Il s'agit du renforcement des capacités, de la croissance et de la compétitivité du secteur, des changements climatiques et environnementaux, du développement des marchés et commerces, de la science, de la recherche et du développement ou encore la résilience et la confiance du public.

Cet investissement améliorera les programmes existants et servira à mettre en œuvre de nouveaux programmes qui nous permettront de continuer notre parcours vers la durabilité , précise pour sa part le ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan, David Marit.

Ce financement entre dans le cadre du nouveau Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) de cinq ans.

Les programmes de gestion des risques axés sur la demande fourniront notamment une aide de 3 milliards de dollars aux producteurs agricoles de la Saskatchewan pendant la période de validité du PCA durable.

Ce programme est un investissement quinquennal de 3,5 milliards de dollars effectué par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels, conclut le communiqué.