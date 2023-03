Le Bloc québécois veut la révocation du mandat du rapporteur spécial sur l’ingérence

Le chef du parti, Yves-François Blanchet, en a fait l'annonce lundi en insistant, à nouveau, sur son appel au déclenchement immédiat d'une commission d'enquête publique et indépendante.

À son avis, l'indépendance de M. Johnston est au mieux incertaine compte tenu de sa proximité tant avec la famille du premier ministre [...] qu'avec le régime de la République populaire de Chine .

M. Blanchet a souligné qu'un employé du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a expliqué, dans une lettre ouverte publiée dans The Globe and Mail, avoir parlé aux médias des efforts d'ingérence menés par Pékin puisqu'il était inquiet de l'inaction du gouvernement face à une menace grandissante.

« Pour que, dans un service de renseignement dont la culture [et] l'ADN en est un de secret, quelqu'un décide de rompre le secret [...], il faut qu'il considère que c'est extrêmement grave ou qu'il soit extrêmement écœuré qu'après plus de 20 ans d'intervention [et] d'avertissements, aucun premier ministre canadien n'ait pris cela au sérieux à date et n'ait posé de gestes. »