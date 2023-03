L’hôpital Cornwall constate une hausse de la violence envers son personnel aux urgences

L'Hôpital communautaire de Cornwall signale une augmentation de la violence physique et verbale à l'encontre de son personnel du service des urgences. La direction de l’établissement rappelle au public de faire preuve de patience et de gentillesse durant la période d’attente.

Dans un communiqué de presse publié lundi, l'hôpital de l’est ontarien a indiqué qu'en raison des enjeux de personnel auxquels est confronté l'ensemble du secteur des soins de santé, certains patients sont contraints d’attendre plus longtemps pour des soins.

« Malheureusement, le personnel et les médecins ont été la cible de violence verbale et physique de la part de patients et de membres des familles frustrés. [...] Nous comprenons que vous puissiez être aux prises avec un inconfort ou de la douleur pendant que vous attendez qu’on vous soigne, mais soyez bienveillant à l’égard de notre personnel et de nos médecins, qui sont déterminés à fournir des soins équitables et exceptionnels », peut-on lire.

L’établissement souligne que les cas les plus urgents ont toujours la priorité sur les moins urgents.

Selon les données provinciales, l'Hôpital communautaire de Cornwall a traité les cas moins urgents dans un délai moyen d'environ cinq heures en janvier, dépassant l'objectif de la province, qui est fixé à 4 heures.

Les cas les plus urgents ont toutefois été traités dans un délai moyen d’environ 5 heures et demie, ce qui est en deçà de la cible qui est de huit heures.

L'hôpital rappelle que les gens peuvent appeler le 811 ou discuter avec une infirmière autorisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour obtenir des conseils de santé. Le programme provincial Accès Santé Ontario a remplacé Télésanté Ontario l'an dernier.

L'Hôpital communautaire de Cornwall intensifie ses efforts pour embaucher de nouveaux employés. En 2022, l'établissement a recruté huit médecins supplémentaires et 200 autres employés.