Une entreprise de jeux vidéo de Sydney raconte des histoires ancrées au Cap-Breton

La compagnie Green Robot Studios, fondée en 2017, est une filiale du groupe VMP.

L'entreprise, basée à Sydney, travaille avec des groupes à but non lucratif et des entreprises établies pour partager des histoires du Cap-Breton depuis près de vingt ans.

Leur plus récent projet s'intitule : Voyage dans le temps vers Kun'tewiktuk. Sa sortie est prévue au parc du patrimoine de Membertou dans les prochains mois.

Il permet à l’audience de voir le Cap-Breton avant que les colons européens n'entrent en contact avec les peuples autochtones.

Voyage dans le temps vers Kun'tewiktuk permet aux utilisateurs de chasser et pêcher virtuellement. Photo : Gracieuseté de Green Robot Studios

Les invités peuvent tirer des flèches, harponner le saumon et jouer du tambour pendant qu'ils naviguent dans certaines parties du Cap-Breton-Unama'ki.

« On parle de l'histoire, de la culture et de la créativité des gens qui nous entourent. » — Une citation de Shawn Green, président Green Robot Studios

Shawn Green, président de Green Robot Studios et membre fondateur du groupe VMP, dit que l’entreprise savait depuis le début qu'elle devait raconter des histoires que les autres ne racontent pas.

Nous avons décidé très tôt que l'une des choses qui pourraient nous séparer des autres producteurs de contenus était de nous concentrer sur des histoires sur le Cap-Breton-Unama'ki , explique Shawn Green.

C'est une grande différence par rapport au type de contenu qui peut être produit ailleurs!

Green Robot Studios s'est déjà associé à Parcs Canada et à la Forteresse de Louisbourg pour développer des expériences immersives.

The Messenger est une expérience de réalité virtuelle hébergée à la Forteresse de Louisbourg. Photo : Gracieuseté de Green Robot Studios

L’entreprise permet aux gens à voyager dans le temps avec des simulations de réalité virtuelle, comme être un messager dans les années 1700 lorsque Louisbourg était en plein essor, ou tester l'hydroptère d'Alexander Graham Bell.

Jeff Ward, directeur général du Parc du patrimoine de Membertou, a joué un rôle clé en s'assurant que la simulation était authentique.

Il a aidé à éduquer l'équipe de Green Robot Studios sur ce qu'était la vie d'une personne autochtone avant le contact.

Il a même joué le rôle de personnages dans le jeu et porté une combinaison de capture de mouvement.

C'était une excellente occasion de participer à la simulation , raconte Jeff Ward, qui s'est dit heureux d'avoir pu faire rayonner sa culture grâce a une entreprise du Cap-Breton.