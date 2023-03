Claudia Larochelle va à la rencontre de plumes francophones de partout au pays

À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, l’animatrice Claudia Larochelle s’envole pour Winnipeg, Toronto ou encore Moncton afin de rencontrer des auteurs et des autrices d’un peu partout au pays.

Elle présente le fruit de ses discussions dans huit épisodes consacrés à la francophonie canadienne de son émission Claudia à la page, diffusée sur Savoir média à compter de lundi.

Au fil de ses voyages, l’animatrice a rencontré l’acteur, poète, écrivain et dramaturge acadien Gabriel Robichaud, qui a récemment mis au monde la pièce Crow Bar, l’autrice albertaine Pierrette Requier, qui signe Petites nouvelles du Last Best Ouest, ainsi que Marie-Claire Marcotte, artiste fransaskoise établie à Toronto à l’origine du texte dramatique Flush.

Cinq autres écrivains et écrivaines seront en vedette de Claudia à la page, présentée à compter de lundi, à 20 h 30, sur les ondes de Savoir média ainsi que sur les plateformes numériques du média.