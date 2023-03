Intérêt pour des projets éoliens au Centre-du-Québec

La mairesse de Drummondville et préfète de la MRC de Drummond, Stéphanie Lacoste, confirme les démarches d'acteurs de l'industrie dans certaines des 19 municipalités de la région, sans préciser lesquelles pour l'instant. Mme Lacoste tient toutefois à rassurer les citoyens.

On sait que ça se travaille dans la région. On veut être proactifs à la MRC et en ce moment, on travaille avec l'administration pour débroussailler l'information disponible.

La préfète explique travailler en collaboration avec la FQM avec comme objectif de revenir au comité d'aménagement avec des informations pour ensuite retourner au conseil des maires pour mieux les outiller face à cet enjeu-là .

La MRC limitrophe de Nicolet-Yamaska suscite aussi l'intérêt de nombreux joueurs de l'industrie.

Avec les informations de Jean-François Dumas