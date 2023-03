Début d’une grève de 14 jours pour des chauffeurs d’autobus de l’Énergie

Une quinzaine de chauffeurs de la compagnie de transport scolaire Autobus de l’Énergie ont déclenché une grève pour protester contre l’état des négociations. Selon le syndicat, le problème se situe notamment au niveau des salaires offerts.

Environ 10 % des élèves qui utilisent le transport scolaire sur le territoire sont affectés par ce moyen de pression. Les 17 autres entreprises qui offrent le service ne sont pas en grève.

On est vraiment désolées pour les parents, pour tout ce que ça peut comporter comme gros désagréments, mais il faut comprendre que [...] c’est un moyen ultime, c’est pas le moyen qu’on choisit de gaieté de coeur , a déclaré la présidente du secteur transport scolaire à la Fédération des employées et employés de services publics – CSN , Josée Dubé.

Le centre de services scolaire affirme ne pas être en mesure d’assurer le transport de ces élèves durant la grève. Malheureusement, n’ayant aucune solution alternative, aucun transport scolaire ne pourra être offert aux élèves touchés pour toute la semaine prochaine (du lundi 20 mars au jeudi 23 mars, car le vendredi 24 mars est une journée pédagogique déjà prévue au calendrier scolaire) , a indiqué l’organisation par communiqué vendredi dernier.

Le syndicat des chauffeurs rappelle que Québec a octroyé de l’argent supplémentaire aux employeurs pour le transport scolaire juste avant la rentrée.

Les sous, ils les ont eus, les contrats, ils sont signés, l’argent, ils l’ont dans leur poche. Il est là le problème, c’est que l’argent, ils l’ont et il faut qu’ils la remettent aussi, il y a une partie qu’ils doivent remettre absolument aux employés parce que sinon, on ne fera plus ce travail-là , affirme Josée Dubé.

Le représentante syndicale estime que le travail de chauffeur d’autobus est de plus en plus difficile.

Le Centre de services scolaire de l'Énergie n'a pas souhaité accorder d'entrevue à ce sujet lundi. Les écoles de ce CSS sont situées dans le centre de la Mauricie et en Haute-Mauricie.

Les bureaux d'Autobus de l'Énergie se trouvent dans le secteur Saint-Georges, à Shawinigan.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin