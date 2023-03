La banque alimentaire de l’Université du Cap-Breton ne suffit plus à la demande

Le président de l'association étudiante de l'Université du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, estime que l'insécurité alimentaire est devenue une préoccupation pour de nombreux étudiants et que la banque alimentaire sur le campus ne suffit plus à la demande.

Damanpreet Singh déclare que la banque alimentaire gérée par des étudiants à l'université de Sydney distribue 50 boîtes de nourriture par jour, alors qu'une centaine d'étudiants se présentent chaque jour pour de l'aide.

Il souligne que la banque alimentaire doit offrir plus de boîtes de nourriture, et qu'elle a donc besoin de plus de personnel, de plus d'espace et de plus d'argent.

M. Singh rappelle que la banque alimentaire a récemment mis en place un système de réservation en ligne. Les étudiants n'ont donc plus à attendre dans de longues files, mais la demande dépasse encore de loin l'offre, dit-il.

Damanpreet Singh est le président du syndicat étudiant de l'Université du Cap-Breton. (CBU) Photo : Gracieuseté de l'université du Cap-Breton

Le président de l'association étudiante croit que ce besoin accru est probablement lié à la hausse du coût de la vie à Sydney et à la rareté des emplois.

Il souligne que depuis qu'il a déménagé à Sydney, en mai 2021, le loyer typique que lui et ses amis paient est passé de 350 $ par mois pour une chambre à entre 500 $ et 800 $. Il ajoute qu'il y a aussi moins d'unités disponibles.ausse

Le Travelodge à Sydney, en Nouvelle-Écosse, sert de logement temporaire à de nombreux étudiants étrangers lorsqu'ils arrivent au Cap-Breton. Photo : Radio-Canada / Josefa Cameron

Cette crise du logement coïncide avec la récente croissance démographique à l'Université du Cap-Breton. L'établissement a reconnu l'augmentation rapide du nombre d'étudiants et a déclaré en décembre qu'elle réduirait le nombre de nouvelles places pour certains de ses programmes populaires.

L'augmentation de la population étudiante est due en grande partie au recrutement d'étudiants étrangers, et l'université a été critiquée pour avoir accepté plus d'étudiants qu'elle ne peut accueillir de manière adéquate.

Les étudiants étrangers à l'Université du Cap-Breton paient entre 18 915 $ et 19 580 $ par année en frais de scolarité, soit environ le double des 9810 $ que paient les résidents canadiens.