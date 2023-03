Lori Clark devient la première femme à diriger Énergie NB

Elle est la première femme qui exerce cette fonction dans l’histoire d’Énergie NB.

Elle prend ainsi les rênes d’une société endettée qui cherche à redresser ses finances tout en réduisant son empreinte écologique.

En tant qu’entreprise, nous jouons un rôle essentiel dans la vie de chaque Néo-Brunswickois, et je suis heureuse de relever le défi visant à renforcer la position financière du service public, de répondre aux besoins des clients et de contribuer à un avenir écologiquement durable pour les Néo-Brunswickois , affirme Lori Clark, citée dans un communiqué.

Lori Clark était PDG par intérim d’Énergie NB depuis juillet 2022. Elle était auparavant vice-présidente principale de l’exploitation. Elle dirigeait ainsi l’équipe chargée de la production, de la distribution et du transport de l’électricité.