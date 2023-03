Veille de budget provincial : des Néo-Brunswickois manifestent pour se faire entendre

On se félicite qu’on a des surplus et des surplus et durant ce temps-là, on a des personnes qui meurent presque de faim, qui n’ont pas de place à rester, il y a de quoi qui n’est pas balancé là-dedans , lance Gladys LeBlanc, une manifestante.

Gladys LeBlanc est inquiète de voir qu'autant de Néo-Brunswickois ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Photo : Radio-Canada

Le manque de logement abordable est aussi une préoccupation pour Cécilia Perez, une étudiante internationale originaire du Mexique, qui s’interroge si elle choisit de s’établir au Nouveau-Brunswick une fois ses études terminées.

Il n’y a pas assez d'investissement dans le système de la santé ou dans le logement, c’est vraiment difficile de trouver un appartement qui est abordable, surtout pour nous, les étudiants internationaux, qui paient beaucoup , dit-elle.

Cécilia Perez a répondu à l'appel du Front commun pour la justice sociale et trouvait important de participer à la manifestation lundi. Photo : Radio-Canada

Cécilia Perez avoue aussi qu’il est inquiétant de voir des centaines de sans-abri dans la région du Grand Moncton, et que rien ne se passe au niveau des gouvernements .

Il est grand temps d’agir

Les trois ou quatre derniers budgets n'ont vraiment rien fait pour les personnes les plus vulnérables de nos communautés , lance le président du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) du Nouveau-Brunswick, Steve Drost.

Le président du SCFP rappelle que plusieurs Néo-Brunswickois ont de la difficulté à joindre les deux bouts avec l’inflation galopante. Il exhorte le gouvernement à faire des investissements dans le secteur public, comme la santé, l’éducation et le développement social, des investissements qui sont plus que nécessaires.

Nous espérons que ce gouvernement va comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de richesse, mais aussi de santé, car nous avons trop de personnes qui ne sont pas correctement soignées .

La manifestation s'est déroulée au centre-ville de Moncton alors que le Front commun pour la justice sociale revendique une « société plus juste et équitable ». Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a aussi participé à la manifestation. Elle croit que le gouvernement se doit d’investir et de valoriser les employés du secteur des soins communautaires, souvent des femmes, grâce à des salaires et des conditions de travail plus justes.

Au bout de la ligne, c’est tout le monde qui en profite, parce que de meilleures conditions de travail, ça va vouloir dire de meilleurs soins pour tout le monde , explique-t-elle.

L’événement était organisé par le Front commun pour la justice sociale. La coordonnatrice de l’organisme, Janelle LeBlanc, se dit préoccupée par les surplus budgétaires de la province et réitère qu’il est grand temps que le gouvernement fasse des investissements dans la population et dans les communautés.

Avec les informations d’Océane Doucet et de Sarah Déry