Début de la saison de pêche aux pétoncles aux Îles-de-la-Madeleine

En 2022, la pêche aux pétoncles a généré 2,15 millions de dollars en revenu sur l'archipel.

Le prix du pétoncle frais au débarquement demeure inchangé cette année par rapport à 2022, soit 22 dollars la livre.

Entre 2021 et 2022, le prix par kilogramme a subi une augmentation de 18 %. Pour les mêmes années, le ministère des Pêches et des Océans Canada (MPO) révèle une augmentation de 32 % du volume de pétoncles pêchés par les détenteurs de permis de l'archipel.

La totalité des prises pour la saison 2022 s'élevait à 48 tonnes de chair, dont la quasi-totalité est vendue au marché local.

Le président de l'Association des pêcheurs de pétoncles des Îles-de-la-Madeleine, Mario Poirier, explique que certaines dépenses vont augmenter cette année. Le prix du fuel a beaucoup augmenté encore en comparaison avec l'année passée. La semaine passée, le litre était à 1,55 $. Pour la pêche aux pétoncles, c'est ça qui est la grosse dépense, notre fuel, souligne-t-il.

Le MPO a publié récemment son nouveau Plan de pêches axé sur la conservation.

Celui-ci maintient des mesures de gestion pour réduire les risques d’interactions avec les baleines noires. Parmi les mesures proposées, le MPO exige maintenant que les pêcheurs déclarent les engins perdus et récupérés.

Le signalement des interactions avec les mammifères marins fait aussi partie des mesures établies depuis 2017.

Mario Poirier assure que les pêcheurs de pétoncles composent bien avec ces précautions.

« On met nos dragues à l'eau le matin, mais le soir, si on s'en vient, on ramène tout. »