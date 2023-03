Tempête Fiona : il a perdu sa conjointe et attend toujours l’aide promise

Norm Hinks et Thelma Leamon, tous deux âgés de 73 ans, formaient un couple depuis 23 ans lorsque l’onde de la tempête Fiona a dévasté la communauté, le 24 septembre 2022. Les vagues ont détruit des maisons et des routes et causé des inondations.

Thelma Leamon est la seule personne à Terre-Neuve-et-Labrador morte à cause de la tempête. Son conjoint pousse un soupir en pensant à ce jour-là.

« Elle me manque tellement. Il n’y en aura jamais une autre comme elle. » — Une citation de Norm Hinks

Le couple se préparait à quitter la maison lorsque les eaux de la tempête Fiona ont monté et recouvert en partie le patio.

M. Hinks relate qu’il a informé sa conjointe qu’il fallait partir rapidement et qu’elle lui a demandé de déplacer son bateau en disant que tout irait bien de son côté.

Norm Hinks et Thelma Leamon ont pris cet égoportrait trois jours avant que Mme Leamon perde la vie emportée par les eaux de la tempête Fiona. Photo : Gracieuseté/Norm Hinks

Il est sorti de la maison pour déplacer son bateau. À ce moment, une vague s’est abattue sur la propriété. Les eaux ont emporté une partie de la maison tandis que Mme Leamon était à l’intérieur. M. Hinks s'est précipité à l'intérieur.

J’ai crié son nom sans obtenir de réponse. Debout dans le porche, il était possible de voir le sous-sol à travers le salon, et il n’y avait que des gravats et le mur de béton , explique M. Hinks.

Le corps de Mme Leamon a été retrouvé le lendemain.

Le couple, comme tout autre résident de Channel-Port aux Basques, avait déjà vu de fortes tempêtes auparavant, mais personne n’était prêt pour une telle dévastation. Norm Hinks est convaincu qu’il y aurait eu plus de morts si l’onde de tempête était survenue durant la nuit.

En attendant le dédommagement promis

Norm Hinks attend toujours l’aide financière promise par le gouvernement provincial.

Thelma Leamon était propriétaire de la maison et elle n’avait pas de testament. Obtenir le dédommagement promis dans ces circonstances est un processus long et complexe.

M. Hinks dit être déçu des représentants du gouvernement, y compris du premier ministre Andrew Furey, qui lui ont promis de l’aide.

Ils m’ont tapoté le bras en me disant que tout irait bien, de ne pas m’inquiéter, que j’étais entre de bonnes mains. Ils me l'ont promis , affirme M. Hinks.

Il commence toutefois à perdre espoir. Je n’ai rien entendu d’autre de leur part depuis ce moment. Je pense à toutes ces promesses, et rien n’est encore fait , déplore-t-il.

14 millions de dollars déjà versés aux sinistrés

Fiona aura détruit en tout 102 maisons dans la communauté, dont celle du couple.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La tempête Fiona aura détruit en tout 102 maisons à Port aux Baques. Photo : Radio-Canada / Yan Theoret

Selon le gouvernement, les travaux des experts en sinistres et les entrepreneurs qui ont inspecté les propriétés dévastées ont considérablement progressé.

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique confirme le versement jusqu’à présent de presque 14 millions de dollars à 34 propriétaires sinistrés.

Le gouvernement ajoute qu’il a offert de l’aide financière aux sinistrés pour un logement temporaire.

Des souvenirs emportés par les eaux

Norm Hinks a dressé une liste de huit pages des biens emportés par la tempête, dont son bateau, ses outils, ses fusils de chasse et son ordinateur portable avec lequel il avait entrepris d’écrire un livre. Il dit que sa conjointe l’aidait en faisant des corrections et qu'elle avait décidé d’intituler l'ouvrage (en anglais) Aventures avec Norm. Il compte poursuivre ce travail de rédaction pour elle.

M. Hinks a aussi perdu toutes ses économies, soit 35 000 $ en argent comptant qu’il avait récemment retirés de son compte en attendant de pouvoir les déposer dans un coffre bancaire. Une partie des billets de banque s’est retrouvée sur la côte. Plusieurs résidents les ont ramassés et les lui ont rendus. Il a ainsi récupéré environ 3000 $.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ont constaté l'ampleur des dommages causés par la tempête post-tropicale Fiona à Port aux Basques, en septembre 2022. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

La tempête a aussi emporté des souvenirs irremplaçables, dont des journaux intimes, des photographies, ainsi qu’un canif et une patte de lapin porte-bonheur que Norm avait offerts à Thelma lorsqu’ils fréquentaient l’école secondaire.

Rien ne peut consoler M. Hinks pour la perte de sa bien-aimée, mais il dit que retrouver des fragments de leur vie commune lui ferait le plus grand bien.

Toucher l’aide financière promise l’aiderait à rebâtir sa vie. Je ne veux pas abandonner, mais c’est comme si on voulait que j’abandonne.