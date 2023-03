Le 29 mars 1973, les derniers soldats de l’armée américaine se retirent du Vietnam. Ce désengagement accélère le dénouement d’un conflit qui a duré plus de deux décennies. Des reportages de Radio-Canada expliquent l’évolution et la conclusion de cet événement marquant du 20 e siècle.

27 janvier 1973 : les accords de Paris rapprochent la paix au Vietnam

« Finalement, les négociations aboutissent. Ce sont les accords de Paris signés en 1973. » — Une citation de Émission Le 60

Extrait de l'émission Le 60 dans lequel on parle des événements qui ont mené aux accord de Paris du 27 janvier 1973.

Le 27 janvier 1973, comme le rappelle cet extrait de l’émission Le 60 du 14 avril 1975, les délégations des États-Unis, des gouvernements du Nord et du Sud Vietnam, ainsi que la guérilla communiste du Front national du Sud Vietnam (Viet Cong), approuvent à Paris des accords d’armistice.

Ces accords prévoient le désengagement des États-Unis par le retrait de ses soldats du territoire vietnamien qui doit s’accomplir le 29 mars 1973.

Les prisonniers américains et du Viet Cong sont relâchés et les bombardements du Nord Vietnam cessent.

L’extrait, par ailleurs, met en lumière le bilan effroyable en vies et en souffrances humaines de cet affrontement armé.

Avant la signature des accords de Paris, on dénombrait déjà plus d’un million et demi de militaires américains et vietnamiens tués durant cette guerre. De plus, on comptait deux millions de blessés.

La guerre du Vietnam a aussi coûté 140 milliards de dollars aux contribuables américains.

Les accords de Paris deviendront décisifs dans la victoire du Nord Vietnam et la conclusion d’un conflit qui aura duré plus de deux décennies.

1955-1975 : la guerre d’Indochine se transforme en guerre du Vietnam

De 1858 à 1954, le Vietnam faisait partie de la colonie française qu’on appelle l’Indochine.

Le Vietnam a arraché son indépendance lors d’une guerre coloniale qui se conclut par les accords de Genève en juillet 1954.

Malgré cette victoire, les armes ne se taisent pas au Vietnam.

Extrait de l'émission Le 60 qui résume les principales étapes de la guerre du Vietnam.

Cet autre extrait de l’émission Le 60, diffusée le 14 avril 1975, résume les principales étapes de ce qu’on désigne entre 1955 et 1975 comme la guerre du Vietnam.

Les accords de Genève de juillet 1954 confirment l'indépendance du Vietnam. Mais cette indépendance s'accompagne d'une division de son territoire en deux pays qui se transforment presque immédiatement en frères ennemis.

La République démocratique du Nord Vietnam est soutenue par l’Union soviétique et la Chine communiste.

La République du Sud Vietnam est, pour sa part, appuyée par les États-Unis et les pays occidentaux.

Dès la fin 1955, le Sud Vietnam tente de repousser les tentatives du Nord et de la guérilla communiste Viet Cong, de la vaincre militairement et de l’avaler.

Cet extrait de l’émission Le 60 explique comment les États-Unis se retrouvent progressivement impliqués dans le conflit vietnamien.

Les États-Unis inscrivirent ce conflit dans la logique anticommuniste de la guerre froide.

L’objectif de Washington est d’éviter une défaite du Sud Vietnam qui provoquerait une réaction en chaîne qui verrait les pays de l’Asie du Sud-est tomber aux mains des communistes.

La présence américaine se fait de plus en plus sentir durant l’administration du président Kennedy (1961-1963).

L’administration Johnson (1963-1969), quant à elle, intensifie l'implication américaine dans cette guerre.

Entre 1965 et 1969, l’armée américaine prend à son compte l’essentiel de l’effort contre le Nord Vietnam.

C’est durant cette période qu’a lieu le plus gros du déluge de bombes, d’armes chimiques ainsi que certains massacres qui ont ravagé les civils et le territoire du Nord Vietnam.

En janvier 1968, a lieu ce qu’on appelle l’offensive surprise du Têt (Nouvel An) par les forces combinées du Nord Vietnam et du Viet Cong contre le Sud Vietnam.

Le succès de cette campagne militaire détruit l’illusion américaine qu’une victoire rapide est possible au Vietnam.

Lorsque l’administration Nixon (1969-1974) succède à celle du président Johnson, un nouvel objectif devient prioritaire : obtenir la paix dans l’honneur.

Cet objectif s’accompagne de bombardements massifs au Cambodge et au Laos pour détruire les bases du Viet Cong installées dans ces deux pays voisins.

Les Américains entament du même souffle des négociations secrètes avec leurs ennemis vietnamiens qui aboutiront en janvier 1973 aux accords de Paris.

30 avril 1975 : un gigantesque écroulement

Les accords de Paris et le retrait des soldats américains donnent un élan aux forces communistes vietnamiennes.

Extrait qui résume la chute du Sud Vietnam en avril 1975. Normand Harvey narre l'émission.

Comme le montre cet extrait de l’émission La revue de l’année 1975, présentée le 30 décembre 1975, le Nord Vietnam et la guérilla Viet Cong s’emparent progressivement du territoire du Sud Vietnam.

Le 30 avril 1975, la fin arrive.

Le régime pro-occidental du Sud Vietnam s’écroule. C’est le sauve-qui-peut général pour les élites et les membres du gouvernement.

Plusieurs images dans l’extrait montrent des scènes de chaos infernal à Saïgon, la capitale du Sud Vietnam.

Les États-Unis évacuent en catastrophe leur personnel diplomatique et ses militaires qui se cachent dans leur ambassade.

Les images de cette évacuation chaotique hanteront les Américains pendant de nombreuses années.

Pendant presque 20 ans, le souvenir de la guerre du Vietnam empêchera l’établissement d’un dialogue entre les États-Unis et le Vietnam réunifié.

Ce n’est qu’en 1994, que les États-Unis abolissent l’embargo commercial contre le Vietnam réunifié.

En 1995, les deux pays s’entendent pour renouer des relations diplomatiques.