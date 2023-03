Transport en commun : les usagers pourront payer avec leur carte de crédit à Toronto

Jusqu'à maintenant, 98 % des tramways et 76 % des autobus de la Commission de transport (CTT) en sont équipés.

Les 5500 appareils restants doivent être installés d'ici la fin de mars. Les stations de métro doivent aussi avoir de nouvelles bornes cette année.

Le paiement sans carte Presto ne sera pas offert avant le milieu de 2023, précise Metrolinx dans un communiqué.

« Ces nouvelles options de paiement offrent plus de choix et sont plus pratiques. »